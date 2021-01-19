愛的自由式 BOUCHERON Qeelin 恣意獻情意

自由應該有限度嗎？兩個人的關係，究竟何時該鬆、何時該緊密？簡單的問題、複雜的答案。自由不僅是一段關係裡永恆的課題，同樣也體現在穿搭造型上，透過解放形式或性別上的限制，找到閃亮自信的風格自由。

寶詩龍（Boucheron）近期以「愛的自由式」為宣言，一次帶來Quatre、Beloved、Vendôme liseré等多個系列的婚戒與珠寶創作。其中Quatre混搭不同貴金屬、鑽石的跨界創意，正符合「自由」的本質：2枚單鑽婚戒其中1枚以棕色PVD巴黎飾紋（Clou de Paris）混搭玫瑰金同心圓（Double Godron），另一枚則以黃金羅緞直線刻紋 （Grosgrain）搭配鑽石鑲嵌，展現寶詩龍對質材、成色的法式玩心。

Vendôme Liseré系列則以黑漆飾邊為愛下註解，Liseré系列指環以祖母綠切割鑽石為主石、再於周邊鑲嵌44顆圓鑽總重約0.25克拉，祖母綠的切割神似芳豋廣場的八角形，而黑漆則像無光的小巷，也像戀人間最隱私的相處，盡在不言中。

東方珠寶品牌Qeelin則邀請新銳男星黃景瑜以高彩的花襯衫疊搭了Qeelin Wulu系列長項鍊。Wulu Sautoir系列長項鍊使用了玫瑰金、縞瑪瑙與珍珠母貝，長項鍊可單圈、雙圈配戴，並將長項鍊具現為中性風格的男性珠寶穿搭。讓人發現：自由也是跨越既定的性別與風格，透過挑戰形式，在閃耀中探見風格的多重可能。