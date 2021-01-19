百富匯聚匠心 推出「聚而成圓」限量禮盒

蘇格蘭威士忌領導品牌百富，今年再度與曾獲iF、紅點與IDEA等國際設計大獎的當代新銳藝術家范承宗合作，以匯聚圓滿的寓意為設計靈感，推出百富「聚而成圓」新年限量禮盒。除每年熱銷的經典「圓」味——百富12年雙桶新年禮盒外，今年更嚴選珍稀的百富30年，設計期間限定新年禮盒，手工限量打造65座，即日起開放預購。

百富12年雙桶單一麥芽威士忌的「圓」味口感，源自兩種酒桶中連續熟成，匯聚兩個不同橡木桶的風味，賦予威士忌更加豐富圓潤的滋味。傳統威士忌橡木桶給予其柔和口感，而雪莉桶則豐富其風味的深邃與圓潤。2021百富12年雙桶新年禮盒，藉匯集向圓的金色線條，表達祈願八方和諧、運勢足旺；禮盒內附以鑄幣工法打造的合金杯墊，將「百富」字樣置於其中，象徵聚福也聚富。

百富30年是由首席調酒師大衛．史都華（David C. Stewart），精選陳放30年以上的酒液融合而成，完美結合於傳統橡木桶與歐洲雪莉桶緩緩陳年的威士忌，製作出極具深度、豐潤醇厚的蘇格蘭威士忌。該款酒藏多年來始終是威士忌行家必備的珍稀酒款，化身年節禮讚，更能彰顯珍貴情份與至高祝福。

此外，百富去年底串聯全台18家中餐廳推出的「圓桌餐酒會」活動，也將於農曆春節期間加場再升級，攜手晶華酒店集團，推出期間限定（2月11至16日）「春節晶華五星饗宴」。合作中餐廳包括台北晶華酒店的晶華軒、台南晶英酒店的晶英軒及宴會廳走春宴，以及花蓮太魯閣晶英酒店的梅園中餐廳。活動期間超過6人（含）以上至晶華酒店集團指定餐廳入席用餐，即贈百富12年雙桶及14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌專屬品酩試飲組；每日試飲數量有限，送完為止。

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