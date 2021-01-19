永和比漾廣場春節優惠 首度全波段一連21天3000送200

再過不久農曆春節即將到來，不少民眾有添購新行頭需求，百貨也陸續公布春節檔期首波優惠。百貨業者也觀察，今年一月買氣，仍延續去年季末熱度，除了運動、主題餐廳、主題店持續好之外，天冷也帶動服飾、保暖家電、寢具需求買氣。

位於永和的比漾廣場，2021春節第一波檔期將於1月21日至2月10日開跑，比漾今年特別的是，春節首度推出全檔期滿千送百優惠，檔期21天享全館滿3,000送200贈品券，可累贈，活動首四日使用比漾聯名卡再加碼享滿3,000送300。

至於大年初一新春福袋，為了防疫減少群聚，比漾今年共推出388個福袋、每袋售價1千元，福袋採用來自台東的東昌帆布行的帆布袋並結合台南插畫家湯士賢設計的春節主視覺。1月28日起至2月9日可憑會員卡至一樓服務台預購繳費，購買福袋再加贈會員卡點數666點。初一將在比漾官方粉絲團開獎，最大獎為價值超過8萬元的FUJI按摩椅。

今年一月比漾引進許多快閃櫃，英國百年茶品Whittard進駐一樓手扶梯旁，推出新春限定禮盒2罐茶葉原價2,110元，優惠價1,680元。B2秀朗市場則有網路人氣甜點PONPIE進駐快閃。秀朗市場同時推出年貨小路，滿足春節伴手禮採買需求。另外，去年因疫情改裝停擺，比漾廣場預告今年將進行復甦式改裝，周年慶前將針對一～三樓改裝，一樓針對化妝品區改裝，二樓無印良品將擴大，另也會導入新餐廳，以及既有主題餐廳改裝。

統一時代百貨台北店「新春賀歲」檔期將於1月21日開跑，會員於1月21日至1月24日首四日獨享指定櫃累計2,000送200，還有牛年限定雪鈴兔波波賀年紅包袋，1月21日至2月3日會員不限金額消費即可兌換。另外，統一時代第三度與「樂高」聯手，今年特別舉辦「牛轉乾坤運動會」，1月22日至2月16日在2樓夢廣場登場，打造6米高的牛年限定人偶，也將全新最具年節氛圍的「新春元宵燈會」重現並放大。