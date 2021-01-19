空靈周冬雨「七月與安生」導演掌鏡BURBERRY新春微電影

BURBERRY日前舉辦農曆新年微電影「心春由你」的首映，發布由香港導演曾國祥執導、品牌大使周冬雨及宋威龍演出的影片，也藉此重申探索未知、擁抱自然的品牌精神，在防疫期間串起愛與家庭的溫暖。

導演曾國祥作品「七月與安生」曾提名金馬獎最佳導演獎、電影「少年的你」則勇奪香港電影金像獎最佳導演，再次與周冬雨合作，影片由一個小女孩串場，展現童年純真、好奇心精神，由周冬雨極富特色的旁白演繹人生體驗、融入自然生活，闡釋以五感體驗春天的歷程；透過愛情、友情和親情交織的影像，體會起伏人生，並在過程中發現自我，憧憬美好的未來。這支以大陸、台灣為導向的6分鐘影片，強調親族情感，還遠赴雲南取景，周冬雨表示，「拍攝地點是我去過最漂亮的地方之一，在古樹、延綿山脈和淙淙溪流的環繞中，拍攝過程非常療癒暖心。」