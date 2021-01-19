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空靈周冬雨「七月與安生」導演掌鏡BURBERRY新春微電影

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
周冬雨演出BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」，品牌新春系列同步上市。圖／BURBERRY提供
周冬雨演出BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」，品牌新春系列同步上市。圖／BURBERRY提供

BURBERRY日前舉辦農曆新年微電影「心春由你」的首映，發布由香港導演曾國祥執導、品牌大使周冬雨及宋威龍演出的影片，也藉此重申探索未知、擁抱自然的品牌精神，在防疫期間串起愛與家庭的溫暖。

導演曾國祥作品「七月與安生」曾提名金馬獎最佳導演獎、電影「少年的你」則勇奪香港電影金像獎最佳導演，再次與周冬雨合作，影片由一個小女孩串場，展現童年純真、好奇心精神，由周冬雨極富特色的旁白演繹人生體驗、融入自然生活，闡釋以五感體驗春天的歷程；透過愛情、友情和親情交織的影像，體會起伏人生，並在過程中發現自我，憧憬美好的未來。這支以大陸、台灣為導向的6分鐘影片，強調親族情感，還遠赴雲南取景，周冬雨表示，「拍攝地點是我去過最漂亮的地方之一，在古樹、延綿山脈和淙淙溪流的環繞中，拍攝過程非常療癒暖心。」

而微電影中周冬雨、宋威龍也同時演繹農曆新年獨家特選系列，包括以品牌創始人Thomas Burberry名字首字母為靈感的縮寫TB花押字圖案、融入牛圖騰，以格紋經典單品表現，剪裁帶有復古風，推出Trench風衣外套、運動風款式，以及以喜氣紅色為主的Olympia、Pocket包款。

BURBERRY新春系列小型三色拼接Olympia包，65,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列小型三色拼接Olympia包，65,000元。圖／BURBERRY提供
周冬雨和導演曾國祥再度合作，演出BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」。圖／BURBERRY提供
周冬雨和導演曾國祥再度合作，演出BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」。圖／BURBERRY提供
品牌大使周冬雨、宋威龍演出BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」。圖／BURBERRY提供
品牌大使周冬雨、宋威龍演出BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列迷你三色拼接格紋迷你Pocket包，46,500元。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY新春系列超大型花押字圖案格紋海灘托特包，59,000元。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY新春系列格紋尼龍Arthur運動鞋，32,500元。圖／BURBERRY提供BURBERRY新春系列超大型花押字圖案格紋海灘托特包，59,000元。圖／BURBERRY提供BURBERRY新春系列小型三色拼接Olympia包，65,000元。圖／BURBERRY提供BURBERRY新春系列花押字圖案格紋尼龍風衣，89,000元。圖／BURBERRY提供BURBERRY新春系列花押字圖案棉質斜紋布棒球帽，22,900元。圖／BURBERRY提供BURBERRY新春系列格紋拼接羔羊皮革AirPods Pro Case，14,900元。圖／BURBERRY提供BURBERRY新春系列迷你三色拼接格紋Pocket包，46,500元。圖／BURBERRY提供BURBERRY新春系列花押字圖案格紋風衣，價格未定。圖／BURBERRY提供
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品牌大使周冬雨、宋威龍演出BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」。圖／BURBERRY提供
品牌大使周冬雨、宋威龍演出BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案格紋風衣，價格未定。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案格紋風衣，價格未定。圖／BURBERRY提供
品牌大使周冬雨演出在雲南取景的BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」。圖／BURBERRY提供
品牌大使周冬雨演出在雲南取景的BURBERRY農曆新年微電影「心春由你」。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列格紋拼接羔羊皮革AirPods Pro Case，14,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列格紋拼接羔羊皮革AirPods Pro Case，14,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案棉質斜紋布棒球帽，22,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案棉質斜紋布棒球帽，22,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY新春系列花押字圖案格紋尼龍風衣，89,000元。圖／BURBERRY提供
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微電影 品牌 香港

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