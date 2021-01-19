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經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

不只帥氣還很實穿！潮人必買THE NORTH FACE新品登場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
THE NORTH FACE旗下人氣URBAN EXPLORATION支線，又曝光了全新迷你Utility Gear系列。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE旗下人氣URBAN EXPLORATION支線，又曝光了全新迷你Utility Gear系列。圖／THE NORTH FACE提供

THE NORTH FACE旗下人氣URBAN EXPLORATION支線，又曝光了全新迷你Utility Gear系列，以「 喧囂都市」為題，透過機能性外觀加上醒目的跳色設計，搭配出自己的風格。而Timberland迎接農曆新年到來，也推出了應景新作，讓節慶穿搭也多了潮流感。

Utility Gear做為開年的迷你系列，THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION這次推出登山鞋、斜背袋、夾克等單品，並主打灰色DRYVENT防水外套，連帽部分以鮮豔螢光黃色做設計，低調中顯得亮眼不俗 ; 而以傳統美式工裝外套為靈感為啟發，打造出四個大口袋設計的Delta Work Jacket則重新詮釋機能時尚。不可錯過的還有將於2月4日上市的ARCHIVE TRAIL FIRE ROAD訓練鞋，緊扣了機能性的主題，利用大象灰皮革拼接黑色透氣布料製成鞋身，還兼顧了有機形狀的鏤空剪裁，呈現視覺的衝突感。

迎接新年到來，Timberland也不免俗的沾惹年味，推出Embroidered Reversible Bomber外套，可以兩面穿的其中一面有紅色、黃色、藍色及橙色的圖案，而反轉另一面則為黑色。兩面皆繡上了Timberland的經典logo，及代表上4輪（4個12年）農曆年的數字，意為走過4輪來到今年。而相關具節慶感的設計同時會出現於系列其他產品，如運動褲、圓領衫及T恤上。同時還呼應生肖年，部分設計以大型的牛畫像、迷彩印花或織章等呈現。Timberland亦同時推出了不同的配件，包括紅黑色後背包及側背包，讓節慶氣氛方便攜帶於身。

THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION D2 HOODIE連帽外套6,380元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION D2 HOODIE連帽外套6,380元。圖／THE NORTH FACE提供
Timberland CNY系列後背包2,600元。圖／Timberland提供
Timberland CNY系列後背包2,600元。圖／Timberland提供
Timberland CNY系列EMBROIDERED REVERSIBLE BOMBER夾克6,900元。圖／Timberland提供
Timberland CNY系列EMBROIDERED REVERSIBLE BOMBER夾克6,900元。圖／Timberland提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION ARCHIVE TRAIL FIRE ROAD訓練鞋4,380元。
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION ARCHIVE TRAIL FIRE ROAD訓練鞋4,380元。
迷你Utility Gear系列，以「 喧囂都市」為題，透過機能性外觀加上醒目的跳色設計，搭配出自己的風格。圖／THE NORTH FACE提供
迷你Utility Gear系列，以「 喧囂都市」為題，透過機能性外觀加上醒目的跳色設計，搭配出自己的風格。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION D2 CITY褲6,380元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION D2 CITY褲6,380元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION DRYVENT MTN 夾克17,380元。 圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION DRYVENT MTN 夾克17,380元。 圖／THE NORTH FACE提供

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