不只帥氣還很實穿！潮人必買THE NORTH FACE新品登場
THE NORTH FACE旗下人氣URBAN EXPLORATION支線，又曝光了全新迷你Utility Gear系列，以「 喧囂都市」為題，透過機能性外觀加上醒目的跳色設計，搭配出自己的風格。而Timberland迎接農曆新年到來，也推出了應景新作，讓節慶穿搭也多了潮流感。
Utility Gear做為開年的迷你系列，THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION這次推出登山鞋、斜背袋、夾克等單品，並主打灰色DRYVENT防水外套，連帽部分以鮮豔螢光黃色做設計，低調中顯得亮眼不俗 ; 而以傳統美式工裝外套為靈感為啟發，打造出四個大口袋設計的Delta Work Jacket則重新詮釋機能時尚。不可錯過的還有將於2月4日上市的ARCHIVE TRAIL FIRE ROAD訓練鞋，緊扣了機能性的主題，利用大象灰皮革拼接黑色透氣布料製成鞋身，還兼顧了有機形狀的鏤空剪裁，呈現視覺的衝突感。
迎接新年到來，Timberland也不免俗的沾惹年味，推出Embroidered Reversible Bomber外套，可以兩面穿的其中一面有紅色、黃色、藍色及橙色的圖案，而反轉另一面則為黑色。兩面皆繡上了Timberland的經典logo，及代表上4輪（4個12年）農曆年的數字，意為走過4輪來到今年。而相關具節慶感的設計同時會出現於系列其他產品，如運動褲、圓領衫及T恤上。同時還呼應生肖年，部分設計以大型的牛畫像、迷彩印花或織章等呈現。Timberland亦同時推出了不同的配件，包括紅黑色後背包及側背包，讓節慶氣氛方便攜帶於身。
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