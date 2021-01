不只帥氣還很實穿！潮人必買THE NORTH FACE新品登場

THE NORTH FACE旗下人氣URBAN EXPLORATION支線,又曝光了全新迷你Utility Gear系列,以「 喧囂都市」為題,透過機能性外觀加上醒目的跳色設計,搭配出自己的風格。而Timberland迎接農曆新年到來,也推出了應景新作,讓節慶穿搭也多了潮流感。

Utility Gear做為開年的迷你系列,THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION這次推出登山鞋、斜背袋、夾克等單品,並主打灰色DRYVENT防水外套,連帽部分以鮮豔螢光黃色做設計,低調中顯得亮眼不俗 ; 而以傳統美式工裝外套為靈感為啟發,打造出四個大口袋設計的Delta Work Jacket則重新詮釋機能時尚。不可錯過的還有將於2月4日上市的ARCHIVE TRAIL FIRE ROAD訓練鞋,緊扣了機能性的主題,利用大象灰皮革拼接黑色透氣布料製成鞋身,還兼顧了有機形狀的鏤空剪裁,呈現視覺的衝突感。