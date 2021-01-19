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服飾品牌找KOL合作 聯名、拍時尚大片創造新話題

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
plain-me與陳艾琳聯名，為其量身打造適合不同場合穿搭的服飾系列。圖／plain-me提供
plain-me與陳艾琳聯名，為其量身打造適合不同場合穿搭的服飾系列。圖／plain-me提供

過去服飾品牌為了有曝光度會請藝人來代言或拍攝形象廣告，然而在數位時代KOL（Key Opinion Leader）的影響力也不容小覷，因此plain-me和iROO都在今年分別請了陳艾琳、李函來合作，希望藉此吸引到不同族群的關注。

plain-me與擁有近50萬粉絲，且兼具多重身份的陳艾琳聯名，考量到她除了是浪花花藝的負責人外，同時也是職場媽媽，所以合作系列「浪漫婉約」、「收納機能」、「天然輕膚面料」為主要設計概念。打造包括了無領綁帶西裝外套、船型領七分袖上衣、口袋長褲與牛仔褲，還有棉混紡雙穿圍裙等單品。款式版型呼應陳艾琳的花藝師與媽媽的日常需求，都具有鬆身、易於穿脫、方便工作的特點。顏色也兼顧了基本好搭配的卡其、深藍、白色之外，也加入灰粉、綠、紫格紋等繽紛色彩，讓整體造型更活潑多元。

KOL李函和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。圖／iROO提供
KOL李函和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。圖／iROO提供

知名時尚KOL李函則和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。為呼應巴西繽紛顏⾊建築為新系列的靈感來源，李函在形象廣告裡，先是在沙灘上盡情享受陽光灑落，接著漫步在色彩繽紛的城鎮之間與孩童一同歡樂地踢球玩耍，最後跟著歡快的拉丁音樂搖擺舞動著。iROO在春夏這季透過繽紛又鮮豔的色彩帶來全新的視覺衝擊，創造繁複且層疊的設計打造嶄新的服飾輪廓，有著誇張大尺寸如斑點感的印花構成歡快氛圍的基調，同時強調修飾性與視覺顯瘦的剪裁，為冬季與春季穿搭的轉換做好銜接。

plain-me與陳艾琳聯名系列船型領七分袖上衣1,480元。圖／plain-me提供
plain-me與陳艾琳聯名系列船型領七分袖上衣1,480元。圖／plain-me提供

陳艾琳親自詮釋與plain-me聯名系列。圖／plain-me提供
陳艾琳親自詮釋與plain-me聯名系列。圖／plain-me提供

陳艾琳親自詮釋與plain-me聯名系列。圖／plain-me提供
陳艾琳親自詮釋與plain-me聯名系列。圖／plain-me提供

陳艾琳親自詮釋與plain-me聯名系列。圖／plain-me提供
陳艾琳親自詮釋與plain-me聯名系列。圖／plain-me提供

KOL李函和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。圖／iROO提供
KOL李函和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。圖／iROO提供

KOL李函和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。圖／iROO提供
KOL李函和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。圖／iROO提供

KOL李函和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。圖／iROO提供
KOL李函和iROO聯手，演繹品牌春夏形象⼤片。圖／iROO提供

plain-me與陳艾琳聯名系列船型領七分袖上衣1,480元。圖／plain-me提供
plain-me與陳艾琳聯名系列船型領七分袖上衣1,480元。圖／plain-me提供

plain-me與陳艾琳聯名系列無領綁帶西裝外套3,480元。圖／plain-me提供
plain-me與陳艾琳聯名系列無領綁帶西裝外套3,480元。圖／plain-me提供

plain-me與陳艾琳聯名系列特級彈性口袋牛仔褲2,480元。圖／plain-me提供
plain-me與陳艾琳聯名系列特級彈性口袋牛仔褲2,480元。圖／plain-me提供

plain-me與陳艾琳聯名系列彈性棉質口袋長褲1,680元。圖／plain-me提供
plain-me與陳艾琳聯名系列彈性棉質口袋長褲1,680元。圖／plain-me提供

plain-me與陳艾琳聯名系列棉混紡雙穿圍裙1,680元。圖／plain-me提供
plain-me與陳艾琳聯名系列棉混紡雙穿圍裙1,680元。圖／plain-me提供

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