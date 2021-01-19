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除了鄭爽外代言人接連爆爭議 Prada是碰到水逆了吧？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
時尚品牌代言人最近爭議不斷。圖／時尚品牌提供、摘自WWD
時尚品牌代言人最近爭議不斷。圖／時尚品牌提供、摘自WWD

平常有在關注大陸娛樂新聞的網友，昨天應該都被「鄭爽棄養孩子」的八卦給驚呆了吧？據報導，大陸當紅女星鄭爽與前男友張恒疑似在美國找代理孕母生了兩個孩子，後來雙方分手後爆出鄭爽棄養風波，連錄音檔都流出，引起軒然大波。而在這次的事件中，時尚品牌更是無端受牽連，港股一度大跌，好在目前已回升，但代言人掀起的爭議，連美國知名時尚媒體WWD也都有相關報導。

說到該時尚品牌這陣子以來可說是衰事不斷，發源地義大利那頭之前已和別的品牌同樣身處飽受新冠肺炎疫情重創的重災區，而亞洲這邊代言人又接連出事，除了有今年1月11日才宣布的代言人鄭爽目前的「棄養門」之外，之前還有韓國女團Red Velvet Irene的耍大牌風波、EXO燦烈的劈腿事件等等，都鬧得沸沸揚揚，可以說是水逆等級、急需安太歲的運氣。

目前該時尚品牌大中華區代言人還有春夏、蔡徐坤，而之前在《乘風破浪的姐姐》中表現大受好評的金晨最近也跟品牌走很近，前幾天也受邀觀賞該時尚品牌秋冬男裝直播大秀，難怪許多鄭爽粉絲現在最擔心的就是她會取代鄭爽成為新的代言人。這幾位藝人接下來的星途發展除了粉絲、經紀公司關心之外，相信該時尚品牌應該也是處處戒慎恐懼，希望他們一切安好。只能說選代言人除了眼光要精準，真的也得靠運氣啊！

該時尚品牌去年宣布EXO燦烈為代言人過不久，就傳出他的劈腿事件。圖／時尚品牌提供
該時尚品牌去年宣布EXO燦烈為代言人過不久，就傳出他的劈腿事件。圖／時尚品牌提供
金晨最近也跟該時尚品牌走很近，除了入鏡2020秋冬的系列廣告之外，前幾天才受邀觀賞該時尚品牌秋冬男裝直播大秀。圖／時尚品牌提供
金晨最近也跟該時尚品牌走很近，除了入鏡2020秋冬的系列廣告之外，前幾天才受邀觀賞該時尚品牌秋冬男裝直播大秀。圖／時尚品牌提供
該時尚品牌去年宣布Red Velvet Irene為代言人後，她的耍大牌風波也曾引起熱議。圖／時尚品牌提供
該時尚品牌去年宣布Red Velvet Irene為代言人後，她的耍大牌風波也曾引起熱議。圖／時尚品牌提供
該時尚品牌1月11日才宣布鄭爽為新代言人，現在就爆出「棄養門」，連WWD都關注。圖／摘自WWD
該時尚品牌1月11日才宣布鄭爽為新代言人，現在就爆出「棄養門」，連WWD都關注。圖／摘自WWD

品牌 棄養

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