除了鄭爽外代言人接連爆爭議 Prada是碰到水逆了吧？

平常有在關注大陸娛樂新聞的網友，昨天應該都被「鄭爽棄養孩子」的八卦給驚呆了吧？據報導，大陸當紅女星鄭爽與前男友張恒疑似在美國找代理孕母生了兩個孩子，後來雙方分手後爆出鄭爽棄養風波，連錄音檔都流出，引起軒然大波。而在這次的事件中，時尚品牌更是無端受牽連，港股一度大跌，好在目前已回升，但代言人掀起的爭議，連美國知名時尚媒體WWD也都有相關報導。

說到該時尚品牌這陣子以來可說是衰事不斷，發源地義大利那頭之前已和別的品牌同樣身處飽受新冠肺炎疫情重創的重災區，而亞洲這邊代言人又接連出事，除了有今年1月11日才宣布的代言人鄭爽目前的「棄養門」之外，之前還有韓國女團Red Velvet Irene的耍大牌風波、EXO燦烈的劈腿事件等等，都鬧得沸沸揚揚，可以說是水逆等級、急需安太歲的運氣。