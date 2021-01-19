「哆啦A夢電影聯名口罩」又來了！PChome 24h購物限量預購時間快筆記

2月10日哆啦A夢最新3D動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢2》即將上映，電影與華淨醫材共同推出期間限定的《STAND BY ME哆啦A夢2》系列口罩，共有9個款式、成人及兒童兩種尺寸分波段開放限量預購，每款皆有搭配不同的專屬設計外盒。PChome 24h購物將於1月21日上午9點開放限量預購，將推出經典頭像的「哆啦A夢款」、彩色線條的「繽紛文字款」，還有粉絲引領期盼的電影版獨家造型，長大成人的靜香穿著甜美婚紗、大雄穿著帥氣黑色西裝的「溫馨甜蜜款」，每盒10片裝售價230元，限量售完為止。

PChome 24h購物另外加碼，1月23日中午12點至PChome24購物官方facebook粉絲團於指定貼文按讚留言並Tag好友，即有機會獲得STAND BY ME哆啦A夢聯名款口罩3片裝，共將送出10名。 華淨醫材《STAND BY ME哆啦A夢2》系列口罩，經典頭像的「哆啦A夢款」每盒10片裝售價230元，PChome 24h購物1月21日上午9點開放限量預購，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供 華淨醫材《STAND BY ME哆啦A夢2》系列口罩，彩色線條的「繽紛文字款」每盒10片裝售價230元，PChome 24h購物1月21日上午9點開放限量預購，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供 華淨醫材《STAND BY ME哆啦A夢2》系列口罩，靜香、大雄的「溫馨甜蜜款」每盒10片裝售價230元，PChome 24h購物1月21日上午9點開放限量預購，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供 華淨醫材《STAND BY ME哆啦A夢2》系列口罩，經典頭像的「哆啦A夢款」每盒10片裝售價230元，PChome 24h購物1月21日上午9點開放限量預購，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供 華淨醫材《STAND BY ME哆啦A夢2》系列口罩，靜香、大雄的「溫馨甜蜜款」每盒10片裝售價230元，PChome 24h購物1月21日上午9點開放限量預購，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供 華淨醫材《STAND BY ME哆啦A夢2》系列口罩，彩色線條的「繽紛文字款」每盒10片裝售價230元，PChome 24h購物1月21日上午9點開放限量預購，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供 PChome 24h購物將於1月21日上午9點開放限量預購3款華淨醫材《STAND BY ME哆啦A夢2》聯名醫療口罩。圖／PChome 24h購物提供