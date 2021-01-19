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「哆啦A夢電影聯名口罩」又來了！PChome 24h購物限量預購時間快筆記
2月10日哆啦A夢最新3D動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢2》即將上映，電影與華淨醫材共同推出期間限定的《STAND BY ME哆啦A夢2》系列口罩，共有9個款式、成人及兒童兩種尺寸分波段開放限量預購，每款皆有搭配不同的專屬設計外盒。PChome 24h購物將於1月21日上午9點開放限量預購，將推出經典頭像的「哆啦A夢款」、彩色線條的「繽紛文字款」，還有粉絲引領期盼的電影版獨家造型，長大成人的靜香穿著甜美婚紗、大雄穿著帥氣黑色西裝的「溫馨甜蜜款」，每盒10片裝售價230元，限量售完為止。
PChome 24h購物另外加碼，1月23日中午12點至PChome24購物官方facebook粉絲團於指定貼文按讚留言並Tag好友，即有機會獲得STAND BY ME哆啦A夢聯名款口罩3片裝，共將送出10名。
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