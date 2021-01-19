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最有氣質的珠寶！ 送翡翠給永遠的情人

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
玉世家針對西洋情人節與農曆新年推薦一系列翡翠珠寶。圖／玉世家提供
玉世家針對西洋情人節與農曆新年推薦一系列翡翠珠寶。圖／玉世家提供

禮物，體現送禮者心思；聰明的送禮者，往往會從平常觀察對方的喜好，才能在為對方製造驚喜的時候加溫彼此的關係，甚至為彼此的相伴相行留下值得紀念的回憶。為迎接農曆春節和西洋情人節的雙喜來臨，玉世家（JADEGIA）特別精心選配一系列經典翡翠珠寶，包括長珠串、墜飾、戒指、耳環、手鍊等多樣款式，以不同風格的設計手法，綠翠與白翡與鑽石與異色珠寶相互襯托，為喜愛玉石之美的另一半送上祝福。

翡翠的溫潤雋永，往往可透過不同的切割方式呈現。翡翠長珠串，串起圓潤光澤的玉珠，間以鑽飾相隔，雍容典雅；古錢造型的翡翠鑲鑽墜飾，則象徵財富、圓滿；馬眼形翡翠與蛋面冰種白翡互相搭配，則流暢地勾勒出珠寶的現代氣質；而最受歡迎的戒指，因為配戴者自己也能欣賞到，則可針對個人氣質挑選內斂的蛋面、個性的方片寬版、或是靈巧的三角造型。而最能襯臉型氣色的垂墜耳環，則有圓珠垂墜搭配鑽石與紅寶石，以及方型翡翠鑲鑽的設計，配戴起來散發別緻的優雅氣韻。

翡翠鑲鑽戒指，46萬8,000元。圖／玉世家提供
翡翠鑲鑽戒指，46萬8,000元。圖／玉世家提供
古錢造型翡翠鑲鑽墜飾，56萬8,000元。圖／玉世家提供
古錢造型翡翠鑲鑽墜飾，56萬8,000元。圖／玉世家提供
蛋面翡翠鑲鑽寬版戒指，價格店洽。圖／玉世家提供
蛋面翡翠鑲鑽寬版戒指，價格店洽。圖／玉世家提供
翡翠長珠鍊（共61顆），價格店洽。圖／玉世家提供
翡翠長珠鍊（共61顆），價格店洽。圖／玉世家提供
方形翡翠鑲鑽垂墜造型耳環，價格店洽。圖／玉世家提供
方形翡翠鑲鑽垂墜造型耳環，價格店洽。圖／玉世家提供
玉世家針對西洋情人節與農曆新年推薦一系列翡翠珠寶。圖／玉世家提供
玉世家針對西洋情人節與農曆新年推薦一系列翡翠珠寶。圖／玉世家提供

珠寶 鑽石

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