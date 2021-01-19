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招桃花、求發財！大甲鎮瀾宮聯名HOLA推紅包袋、平安符
鼠年大家遇到疫情，過了辛苦的一年，到了牛年，想要招桃花、發大財嗎？大甲鎮瀾宮來加持！HOLA特力和樂與大甲鎮瀾宮聯名，推出過火祈福紅包袋、平安符與扭蛋，共3個系列的聯名商品，日前還由HOLA總經理何采容、財團法人大甲鎮瀾宮基金會顏清標董事長與鄭銘坤副董事長，共同進行過香爐儀式，代表商品都有媽祖的加持。
此次聯名的3系列商品，各有5個圖騰，包含代表財富的錢幣、代表愛情的桃花、代表平安的扇子、代表健康的葫蘆，以及代表運氣的富貴竹。
紅包袋有5種顏色與款式，加上結繩，包紅包大方又有給人好運的含義，隨身可以攜帶平安符，還有可裝飾擺放的扭蛋（內含開運籤詩）。售價從150～450元不等。
紅包袋、扭蛋即日起全台HOLA門市開賣；平安符於1月21日正式販售，同步推出會員加價購，1月21日至2月17日凡特力愛家卡會員可享特力愛家卡10點+350元加價購紅包袋5入組；或享特力愛家卡10點+250元加價購平安符一只。
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