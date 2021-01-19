3分鐘早點！吃不膩的水煮蛋6大應用法 懶惰鬼幸福早餐

【關於水煮蛋，吃貨這麼說】

切塊用、弄碎用，都很賞心悅目：６種水煮蛋應用方式

「想變成那樣，想變成這樣……」每個人都有想要改頭換面的願望。但人並不是那麼容易就改變的。

可是，水煮蛋卻可以輕輕鬆鬆地變換成各種樣貌，而且，美味始終不變。

不管樣子怎麼變，本質還是不會變。

這一點不論是人還是水煮蛋都一樣。

順便一提，喜歡吃半熟蛋，可把常溫的蛋放入滾水裡煮八分鐘即可，若喜歡全熟的人就請煮上十二分鐘。

編按：製作前先準備好水煮蛋，因烹煮環境條件器材不同，所需時間與方式請依個人習慣處理，處理與剝蛋時須注意安全，防止燙傷。

【懶惰鬼幸福早餐之水煮蛋6大應用法】

懶惰鬼的幸福早餐：弄碎了當配料吃法。圖／幸福文化 提供 懶惰鬼的幸福早餐：切片吃法。圖／幸福文化 提供

製作時間：3分鐘 (不含水煮時間)

一、弄碎了當配料

用手掰碎，做為沙拉的配料。不用刀切的隨性自在讓食物更添美味。

二、橫切成片

淋上芝麻油和醬油，再放上一些蘿蔔嬰，沒錯，一道小菜就完成了。

三、幫蛋調味

幫水煮蛋調味。準備1/2 杯的水、4 大匙的伍斯特醬、1 大匙的醋、1 小匙的芝麻油，再淋上少許胡椒，半天即可完成。

四、彷彿會啾啾叫的蛋

將外圈的蛋白切成鋸齒狀，俐落地取下蛋白部份，再在蛋黃上貼兩個芝麻。哎呀，真可愛。

五、對半切開

在美麗的斷面上灑一些碎芝麻和沾醬，或是辣油和鹽等等。

六、隨便掰開

只要用手差不多掰成兩瓣，再附上美乃滋即可。單單這樣就可以這麼美味，真是太投機取巧了。

懶惰鬼的幸福早餐：切成小雞形狀。圖／幸福文化 提供 懶惰鬼的幸福早餐：切對半吃法。圖／幸福文化 提供 懶惰鬼的幸福早餐：加上調味料的吃法。圖／幸福文化 提供

【懶惰鬼的真心話】

水煮蛋真的是很不錯耶。又好吃，花樣又多。哎喲，就算知道這些變化花樣，我還是都直接拿來啃。因為本人是懶惰鬼嘛。不過如果家人在的話，肯定會喜愛這些好點子的。嗯，我要不要也為自己做看看咧？

【以上摘文選自《懶惰鬼的幸福早餐》（原書名：ズボラーさんのたのしい朝ごはん）、作者： 小田真規子、大野正人、譯者： 婁愛蓮、圖文提供：幸福文化】