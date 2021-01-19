2021伴手禮懶人包！GODIVA、米奇米妮都長出「金牛角」

2021春節伴手禮選擇與花樣多，價位奢儉由人。以下挑選好買、易入手、CP值高又有寓意的禮盒組，送禮巧雅不失分。

●超吸睛！米奇米妮、GODIVA 長出「金牛角」

台灣唯一獲迪士尼授權的巧克力蛋糕品牌BAC，每每推出迪士尼米奇米妮系列都能創造新銷量。BAC再次推出立體米奇造型蛋糕「又見米奇─香草太妃糖蛋糕」，苦甜巧克力的米奇立體大耳朵，搭配香草慕斯與燕麥內餡，再佐以香氣十足的太妃糖戚風蛋糕、柚子慕斯及柚子庫利，果香酸甜。

此外，看準年節伴手禮市場，BAC今年也有一款牛年限定的米奇造型手工曲奇「Happy牛Year」，由米奇與米妮巧扮吉祥物，配上喜氣的大紅鐵盒，討喜又搶鏡。

「牛」强壯威猛，忠誠可靠，半島精品店也以「牛」為包裝，禮品系列融入代表好運的中式幸運繩結元素，大紅描金盒面勾勒金牛線條，名貴悅目。其中，除了向來廣受歡迎的年糕、禮物籃及豐盛禮盒外，今年焦點新品則是「迎春接福糖果盒」，精緻的旅遊茶具和可愛的舞獅熊，讓人愛不釋手。

若要講究寓意，半島的傳統賀年糕點是不錯的選擇。半島年糕均以生磨糯米製成，口感甜Q；除以蔗糖和糯米製成的傳統年糕，還有口味清新香甜的全新薑汁柚子年糕。每盒售價798元。

GODIVA也要透過巧克力的甜蜜滋味，開啟一段憶味新春之旅。新年限量禮盒以「喚起孩提時的年味」為主軸，象徵富貴的金色及吉祥的紅色，以簡約線條勾勒饒富藝術及現代感的生肖牛圖案。內裝新年巧克力有9~36顆裝，或15片裝920元。

想品味在地，青鳥旅行攜手台灣茶葉品牌京盛宇，也有兩款金牛年春節聯名限定禮盒「春茜郁香」及「春茜染香」，以蛋捲佐茶的新搭配，打造愜意幸福的茶食光。爆餡蛋捲內餡有花生粒粒、原味與海苔肉鬆、芝麻沙沙等，搭配茶香，一次滿足。每盒640元起。

2021最喜氣禮盒，非「cama café x 大甲鎮瀾宮媽祖保庇」限量濾掛咖啡禮盒莫屬。台灣傳統習俗，新年必到廟宇參拜走春，祈求一年平安順利，以此為概念的禮盒設計，猶如一只大紅包，並將「健康」、「事業」、「感情」與「財運」四支上上籤，通通打包入禮盒，搭配媽祖與Beano一起喝咖啡的質感帆布提袋，整年都實用。售價880元，節慶折扣價600元，全台限量發售。

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso也祭出全系列咖啡機新春優惠價2,990元起，輕鬆在咖啡香中為自己迎新開運，或送禮分享給親人好友一起「牛」轉新運，同時教做各種開運咖啡。同步推出「團圓迎春開運禮盒」，細緻的金色線條勾勒出富含東方文化美學的八角窗框，陽光灑進，綻放的梅花畫龍點睛，象徵傳春報喜的新氣象。