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有.設計獨家開賣「好神創意紅包袋」結合設計悠遊卡貼
農曆春節將至，最令人期待的就是發紅包的時刻，而挑選具設計創意、質感精美的紅包袋能讓心意與祝福更誠摯地送達。
uDesign有.設計今年一同攜手過去曾設計開發出「好日子刮刮樂創意紅包袋」話題商品的Dotfuns設計團隊，今年特別以「保佑、祝福」的概念出發，將媽祖、財神、月老、文昌及註生娘娘以可愛的插畫設計開發成紅包袋，有了可愛神明的加持，讓人感覺收到加倍的祝福，紅包變得更有份量與存在感！
不僅如此，五種可愛神明插畫更被設計成悠遊卡貼紙的形式，只要將紅包上的神明貼紙黏在你想要的卡面，五位神明五種好運，每天使用好幾遍，嗶一次就是一聲祝願，心願直達天聽，日日是好日，好運貼著你！
✓ 財神-生財有道 想要財富自由？找財神，鈔滿足！
✓ 月老-天賜良緣 追人要追心，拜月老，得君心！
✓ 文昌-金榜題名 官運，考運，升遷運，文昌帝君全包辦！
✓ 註生-添嗣之喜 祝你生，助你孕，安心生個小Baby
✓ 媽祖-平安健康 合十一拜，萬福齊到，心敬媽祖，出入平安
uDesign 有.設計 1/18 – 1/31 獨家首賣三款組合(財神款/媽祖款/眾神款)，限時優惠 $299/6入，詳情請見網站查詢。
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