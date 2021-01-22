快訊

「文言文看三次才懂、沒考國學常識」 學測國文試題、解答看這裡！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有.設計獨家開賣「好神創意紅包袋」結合設計悠遊卡貼

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

農曆春節將至，最令人期待的就是發紅包的時刻，而挑選具設計創意、質感精美的紅包袋能讓心意與祝福更誠摯地送達。

uDesign有.設計今年一同攜手過去曾設計開發出「好日子刮刮樂創意紅包袋」話題商品的Dotfuns設計團隊，今年特別以「保佑、祝福」的概念出發，將媽祖、財神、月老、文昌及註生娘娘以可愛的插畫設計開發成紅包袋，有了可愛神明的加持，讓人感覺收到加倍的祝福，紅包變得更有份量與存在感！

不僅如此，五種可愛神明插畫更被設計成悠遊卡貼紙的形式，只要將紅包上的神明貼紙黏在你想要的卡面，五位神明五種好運，每天使用好幾遍，嗶一次就是一聲祝願，心願直達天聽，日日是好日，好運貼著你！

✓ 財神-生財有道 想要財富自由？找財神，鈔滿足！

✓ 月老-天賜良緣 追人要追心，拜月老，得君心！

✓ 文昌-金榜題名 官運，考運，升遷運，文昌帝君全包辦！

✓ 註生-添嗣之喜 祝你生，助你孕，安心生個小Baby

✓ 媽祖-平安健康 合十一拜，萬福齊到，心敬媽祖，出入平安

uDesign 有.設計 1/18 – 1/31 獨家首賣三款組合(財神款/媽祖款/眾神款)，限時優惠 $299/6入，詳情請見網站查詢

紅包 媽祖

延伸閱讀

大甲警分局長電台宣導 大眾運輸拜媽祖 千里順風不塞車

台彩春節加碼8.6億元！百萬紅包連開13天 天天都開獎

別人的老闆總不會讓人失望！三成打工族拿到年終紅包

王文淵 保守看今年營運

相關新聞

寶可夢、史努比、Kitty都有！ 7-11情人節禮品萌力爆發

今年西洋情人節適逢大年初三，忙著走春拜年可別忘了討好另一半，7-ELEVEN集結各家人氣巧克力品牌推出情人節限定商品和優...

紅、金配色上身！lululemon新裝混搭出應景年味

在新年即將到來之際，加拿大運動品牌lululemon也透過推出全新的春節系列，鼓勵大家在新的一年裡與家人和親友們設立屬於...

好料剪刀 讓你農曆過年下廚變的超簡單！

大家已經準備好要在農曆年的時候大吃大喝了嗎？讓我們來提供給您一個下廚備料更好的選擇，來看看韓國設計、製造的好料剪刀有什麼不一樣吧！2.8mm的刀面厚度拿來剪菜真的是小case，你如果還沒試過用剪刀備料的話，真的要小心剪了會愛上！

有.設計獨家開賣「好神創意紅包袋」結合設計悠遊卡貼

uDesign有.設計今年一同攜手過去曾設計開發出「好日子刮刮樂創意紅包袋」話題商品的Dotfuns設計團隊，今年特別以「保佑、祝福」的概念出發，將媽祖、財神、月老、文昌及註生娘娘以可愛的插畫設計開發成紅包袋，有了可愛神明的加持，讓人感覺收到加倍的祝福，紅包變得更有份量與存在感！

LINE TV數位劇場 讓你宅在家也能欣賞藝文演出

LINE TV數位劇場提供給你不需出門也能欣賞到精彩的藝文節目！現在加入訂閱線上看到飽，一部片平均不到10元，24小時隨選隨看，讓你防疫期間不無聊！

女王專用、突破保養瓶頸！La Prairie鉑金臻稀活萃安瓶

每位女人最寵愛的就是「肌膚」，但什麼樣的保養品才能真正值得擁有？瑞士頂級保養品牌La Prairie萊珀妮，2021年在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。