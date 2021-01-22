有.設計獨家開賣「好神創意紅包袋」結合設計悠遊卡貼

大家已經準備好要在農曆年的時候大吃大喝了嗎？讓我們來提供給您一個下廚備料更好的選擇，來看看韓國設計、製造的好料剪刀有什麼不一樣吧！2.8mm的刀面厚度拿來剪菜真的是小case，你如果還沒試過用剪刀備料的話，真的要小心剪了會愛上！

2021-01-22 15:33