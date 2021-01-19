每周限量販售！全家便利商店再推「冠軍師傅陳耀訓監製生吐司」

自去年起生吐司旋風席捲全台，除了烘焙業者猛攻新商機之外，全家便利商店去年也與世界麵包冠軍陳耀訓合作，推出冠軍監製生吐司，創下一周賣出1萬條的驚人成績。瞄準過年送禮需求，全家便利商店宣布即日起冠軍師傅陳耀訓監製生吐司再度回歸，採取門市刷條碼預購、每周限量販售的模式，想要嘗鮮千萬別錯過。

全家便利商店推出「冠軍監製生吐司」，嚴選日本進口麵粉、台灣在地食材─紅柴蜂蜜和2020年世界起司大賽冠軍奶油─丹麥發酵奶油，呈現入口即化的好滋味，每周限量250盒，售價130元；「冠軍監製紅豆生吐司」同樣使用日本進口麵粉和屏東紅柴蜂蜜，再加入台灣在地食材─萬丹紅豆，以湯種製法製成，吐司軟Q香甜，每周限量200盒，售價150元。

即日起消費者可至全家便利商店麵包貨架，拿取實體條碼卡卡或掃描QR code至櫃檯結帳，即可預購冠軍監製生吐司及冠軍監製紅豆生吐司，周四前訂購、隔周的周五可至原門市取貨，隨盒還贈送世界冠軍品牌Lurpak迷你奶油4入，可搭配創造不同的美味吃法。

此外，全家便利商店即日起推出共近150項春節禮盒。「奢華精緻禮」首推Let’s Café 手作咖啡蛋捲禮盒，今年還獨家推出「白蘭氏X王德傳」聯名的白蘭氏養蔘烏龍禮盒；「財氣滿滿禮」推薦過年必拜的財神信仰發源地─北港武德宮，首次聯名推出「北港武德宮財神金元寶」；「好好可愛禮」更針對大小朋友皆喜愛的Kakao Friends、Hello Kitty等推出肖像禮盒。

1月26日前於全家便利商店購買春節禮盒可享指定商品任選2件9折早鳥優惠，1月27日至2月23日則享指定商品任選2件95折、3件9折；2月23日前使用信用卡、電子票證及掃碼支付禮盒，可享指定商品單件9折優惠。全家便利商店App還能透過線上輕鬆送禮，於2月5日前使用全家便利商店App預售商品購買指定禮盒並轉贈，即可獲得888點全家點數。