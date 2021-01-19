屬牛化太歲？老鼠戴上身！米奇金飾可愛又吉祥

農歷辛丑金牛年即將到來，根據傳統習俗，今年屬牛的朋友犯太歲，最好在身上配戴鼠型金飾化解。今年開春，周大福再次推出超人氣的「迪士尼經典」系列飾品，以經典角色「米奇」、「米妮」搭配吉祥討喜的各種圖案，用全世界最討喜、可愛的老鼠造型，為喜慶佳節帶來滿滿金福的同時，也顯得摩登時尚，不落俗氣。

長期與迪士尼合作的周大福，「迪士尼經典」系列一直深受到大小朋友的喜愛，今年更為迪士尼粉絲精選了多款不同造型的米奇、米妮黃金首飾。米奇手環吊墜共有兩款，以三個圓形組成米老鼠的經典輪廓，兩枚金幣為耳朵，其中一款臉的剪影上鐫刻「平安」字樣，與「平安包米奇」項鍊相同設計，將平安包在米奇的輪廓中，寓意吉祥。一款米奇手環吊墜，則與裝飾標誌性的蝴蝶結的米妮吊墜同款式，適合兩人一起互搭配戴。最後一款「祝福米奇」黃金吊墜，則以鏤空方式將「福」字樣鐫刻於米奇的經典輪廓中，「住福」取諧音「祝福」，讓幸福好運常伴身上。 周大福迪士尼經典系列米妮黃金串飾/吊墜 (含手繩)，8,900元。圖／周大福提供 周大福迪士尼經典系列米奇黃金串飾/吊墜 (含手繩)，8,900元。圖／周大福提供 周大福迪士尼經典系列「平安包米奇」黃金項鍊，44,700元。圖／周大福提供 周大福迪士尼經典系列「祝福米奇」 黃金吊墜 (不包括項鍊) 14,100元。圖／周大福提供 周大福迪士尼經典系列今年新春推出多款設計討喜的米奇作品。圖／周大福提供