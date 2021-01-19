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明明就是處女座！Gucci讓哆啦A夢變身「金牛」造型還是好可愛

聯合報 / 吳曉涵
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供

今年是《哆啦A夢》漫畫誕生50周年，也是Gucci品牌成立100周年，雙方聯名的Doraemon × Gucci新年特別系列之前曝光後就引發高度關注，可愛的哆啦A夢配上經典的Gucci設計元素，童趣時尚感讓人難以抗拒。繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，即將在1月21正式開賣的此系列的Gucci再度公布了變裝後的哆啦A夢造型，化身「金牛」的哆啦A夢展現應景的農曆年熱鬧氛圍，調皮可愛。

2112年9月3日出生的哆啦A夢其實應該是處女座，但為了呼應今年農曆年生肖牛，再搭上喜氣發財的吉祥含意，所以最新曝光的造型就變成「金牛」了！這隻「金牛」哆啦A夢不只頭上有金色牛角，原本的紅色短尾巴也變成長長的牛尾巴，穿上金牛裝整個人看起來喜氣滿滿。他與Gucci的雙G標識巧妙融合，推出水桶包、皮夾、長裙、手表等等，或是出現在綠紅綠織帶點綴的人氣ACE鞋款上。

這系列也使用了櫻桃紅色皮革搭配全新研製的棕色GG Supreme帆布材質，更顯復古。產品內部也附有同色系的皮革標籤，印有專屬於此聯名系列的©Fujiko-Pro版權字樣。此外，更採用可持續環保包裝，包含印有藍色或金牛造型哆啦A夢的可回收綠色包裝袋，以及標誌著哆啦A夢漫畫誕生50周年的特別吊牌。

Doraemon x Gucci聯名系列店中店資訊

時間：2021年1月21日（四）～2021年2月26日（五）

台北地點：台北101 Gucci專門店（台北市信義區市府路45號3F）

台中地點：台中新光三越 Gucci專門店（台中市西屯區台灣大道三段301號1F）

哆啦A夢金牛年長裙，42,500元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年長裙，42,500元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年肩背包，36,500元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年肩背包，36,500元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年鍊帶肩背包，71,800元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年鍊帶肩背包，71,800元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年運動外套，66,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年運動外套，66,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年水桶包，71,800元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年水桶包，71,800元。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年腕表，51,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年腕表，51,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年皮夾，15,200元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年皮夾，15,200元。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年ACE系列運動鞋，26,700元。圖／Gucci提供
哆啦A夢金牛年ACE系列運動鞋，26,700元。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供
Doraemon × Gucci新年特別系列繼前一波釋出的藍色機器貓商品和形象照後，再度公布了化身「金牛」的哆啦A夢，調皮可愛。圖／Gucci提供

哆啦A夢 Gucci

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