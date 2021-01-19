保時捷、特斯拉我全都要！全聯新春福袋首次祭出雙頭獎

每年都引爆話題與搶購熱潮的全聯福利中心福袋，今年頭獎保時捷、特斯拉2選1活動，在開跑後投票陷入膠著、戰況相當激烈。為了讓民眾迎接大年初一有個好彩頭，全聯經內部研議後，決定今年新春福袋首次祭出「雙頭獎」，不管是「Porsche Cayenne」還是「Tesla Model X」，全都讓消費者抽起來，預計再掀起福袋搶購熱潮！

除了市值354萬元的「Porsche Cayenne」與市值333萬元「Tesla Model X」，今年全聯還準備了22名的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」（每部市值74,980元）新騎獎，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項共有222名，總市值將近千萬，對比去年總獎項數多了一成，總市值更多了2倍多，再次創下全聯福袋獎項數、總價值雙重史上新高紀錄。

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售2種價格不同福袋，分別為「生肖福袋」與「萬國福箱」。其中，「生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享1次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國福箱」則強化國旅需求，使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（沙漠金/水星銀色各1萬台）。