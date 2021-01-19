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蜜蜂化身小丘比特！星巴克2021情人節 Honey Bee來了
情人節送什麼？星巴克情人節系列以可愛且勤奮的蜜蜂為主角，以Bee Mine的諧音、或是Honey Bee的甜蜜寓意，將蜜蜂化身為小丘比特，延伸出系列商品；GODIVA則以一貫的甜蜜巧克力為主題，點綴滿滿愛心。
星巴克的情人節小蜜蜂，以黃色為底，印上滿滿的小花，或是以愛心為翅膀的蜜蜂系列商品，描繪出每一個清新活力的戀愛時刻；此外，另以可愛的恐龍開發台灣市場限定的4款情人節商品，全系列共推出18個品項，1月20日起全門市與線上門市同步販售。其中，網路門市限定為「甜蜜Me隨行杯」售價480元、BEE MINE不鏽鋼TOGO冷水杯900元兩款。
要為愛情加溫，一如巧克力扮演著愛情的催化劑，GODIVA於是在2021年推出限量情人節巧克力系列，以滿滿愛心的禮盒設計，傳遞戀人絮語。GODIVA同時推出品牌活動，即日起至2/14單筆消費內含情人節限定禮盒滿4,500元，可獲贈「GODIVA 2021情人節限量首飾盒」乙個。詳情可洽各門市。
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