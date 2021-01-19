快訊

變相封院？ 部桃9人群聚 陳時中：今起醫院清空

部分本土個案足跡公布！去過桃園南門市場、摩斯漢堡A7店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蜜蜂化身小丘比特！星巴克2021情人節 Honey Bee來了

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星巴克2021情人節系列商品，以小蜜蜂為主角。圖／星巴克提供
星巴克2021情人節系列商品，以小蜜蜂為主角。圖／星巴克提供

情人節送什麼？星巴克情人節系列以可愛且勤奮的蜜蜂為主角，以Bee Mine的諧音、或是Honey Bee的甜蜜寓意，將蜜蜂化身為小丘比特，延伸出系列商品；GODIVA則以一貫的甜蜜巧克力為主題，點綴滿滿愛心。

星巴克的情人節小蜜蜂，以黃色為底，印上滿滿的小花，或是以愛心為翅膀的蜜蜂系列商品，描繪出每一個清新活力的戀愛時刻；此外，另以可愛的恐龍開發台灣市場限定的4款情人節商品，全系列共推出18個品項，1月20日起全門市與線上門市同步販售。其中，網路門市限定為「甜蜜Me隨行杯」售價480元、BEE MINE不鏽鋼TOGO冷水杯900元兩款。

要為愛情加溫，一如巧克力扮演著愛情的催化劑，GODIVA於是在2021年推出限量情人節巧克力系列，以滿滿愛心的禮盒設計，傳遞戀人絮語。GODIVA同時推出品牌活動，即日起至2/14單筆消費內含情人節限定禮盒滿4,500元，可獲贈「GODIVA 2021情人節限量首飾盒」乙個。詳情可洽各門市。

GODIVA 2021情人節限量巧克力系列，傳遞戀人絮語。圖／GODIVA提供
GODIVA 2021情人節限量巧克力系列，傳遞戀人絮語。圖／GODIVA提供
星巴克2021情人節系列，也有以可愛的恐龍開發台灣市場限定的4款商品。圖／星巴克提供
星巴克2021情人節系列，也有以可愛的恐龍開發台灣市場限定的4款商品。圖／星巴克提供

情人節 蜜蜂 巧克力 星巴克

延伸閱讀

「星巴克XStanley」2021最新聯名美炸！清水模灰＋煙粉紅超仙　開賣時間快筆記

習近平疑向拜登喊話…這封回給星巴克主席的信 藏著緩和貿易戰的暗示？

大了20倍！ 星巴克「巨無霸咖啡杯」限量開賣、買1送1限定7天優惠必追

習近平回信星巴克 籲積極推動中美經貿合作

相關新聞

郵差新制服曝光！不再綠油油 預計3月全面汰換

每到夏天，郵差送信總是滿頭大汗，中華郵政正推動制服改革，全新制服搶先在臉書曝光。中華郵政說，首度採用透氣的銀灰色polo...

蜜蜂化身小丘比特！星巴克2021情人節 Honey Bee來了

情人節送什麼？星巴克情人節系列以可愛且勤奮的蜜蜂為主角，以Bee Mine的諧音、或是Honey Bee的甜蜜寓意，將蜜...

住3天「細胞活化1個月」！孟宗山莊推森林瑜珈+台灣茶

溪頭不只夏日避暑，在後疫情時代，溪頭孟莊山莊不斷推陳出新，主打森林瑜珈與台灣茶的小旅行，飯店內也融入溪頭自然景觀，全館滿...

唐吉軻德開幕人潮爆滿 排隊進場平均要花三小時

日本唐吉軻德「DON DON DONKI」今天正式開幕，西門町首店將24h營業，一開店就吸引大批民眾排隊，平均要3-4小...

天啊！Lisa詮釋CELINE是在拍復古沙龍照？Joy和善美祭出超長腿較靚

無敵稱職的品牌代言人BLACKPINK Lisa每回穿搭CELINE總是讓人輕嘆人美真好，近日她選搭Triomphe E...

獨立裝瓶之王BB&R精選 2021年貝瑞萃選雪莉桶禮盒上市

儘管位於英國倫敦的總部因疫情暫時停止廠房運作，但獨立裝瓶之王Berry Bros & Rudd貝瑞兄弟與洛德，仍不忘為台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。