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住3天「細胞活化1個月」！孟宗山莊推森林瑜珈+台灣茶

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
在森林裡的瑜珈體驗，可以大口森呼吸。圖／孟宗山莊提供
在森林裡的瑜珈體驗，可以大口森呼吸。圖／孟宗山莊提供

溪頭不只夏日避暑，在後疫情時代，溪頭孟莊山莊不斷推陳出新，主打森林瑜珈與台灣茶的小旅行，飯店內也融入溪頭自然景觀，全館滿是詩詞書法，呈現自然寧靜的意境，住宿環境舒適有如山中桃花源。冬茶採收後，溪頭周邊的茶園與銀杏步道成為當紅景點，這時節遊溪頭住孟宗，品啜冬茶，堪稱神仙級的享受。

溪頭最珍貴的是清新空氣與芬多精，溪頭森林生態豐富，氣候四季宜人，空氣含氧量高、負離子與芬多精也高，孟宗山莊利用得天獨厚的優勢推出「溪頭森林療育」，結合森林療育、森林浴與瑜伽，讓旅人與柳杉林木互動，開啟身體的「五感體驗」。據台大研究發現，民眾只要到溪頭住3天就可以讓細胞活化1個月，能夠有效舒緩壓力有益健康。

溪頭往杉林溪十二生肖灣公路的羊彎巷間，還有一處銀杏森林與茶山祕境，可以遠眺群山，也能在茶山上欣賞隨風湧現的山谷雲海。孟宗山莊推出三天兩夜的森林療育之旅，行程包括造訪銀杏林祕境、林間練瑜珈呼吸、茶藝體驗，一次認識6種台灣經典茗茶，也學會簡易泡茶與踩踏竹筒的健身之道。

三天兩夜溪頭森林療育專案限平日、二到四人皆可成行，即日起至6月30日含升等孟宗套房住宿兩晚、早餐、孟宗風味套餐或火鍋套餐每人兩客、溪頭門票、茶鄉輕旅行，每次活動時間約2~3小時，再送森林療育體驗(含森林瑜珈及台灣茶五感體驗，活動時間約1.5小時 )。以上專案價兩人8,400元，三人10,700元，四人13,000元。相關資訊可洽：049-2612131。

孟宗山莊推出溪頭森林療育之旅。圖／孟宗山莊提供
孟宗山莊推出溪頭森林療育之旅。圖／孟宗山莊提供
私房的銀杏秘境，也納入行程中。圖／孟宗山莊提供
私房的銀杏秘境，也納入行程中。圖／孟宗山莊提供
採茶、飲茶，悠閒品茗山中歲月。圖／孟宗山莊提供
採茶、飲茶，悠閒品茗山中歲月。圖／孟宗山莊提供

溪頭 瑜珈 套餐

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