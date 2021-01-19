天啊！Lisa詮釋CELINE是在拍復古沙龍照？Joy和善美祭出超長腿較靚

無敵稱職的品牌代言人BLACKPINK Lisa每回穿搭CELINE總是讓人輕嘆人美真好，近日她選搭Triomphe Embroidery系列，身穿夾克既帥又美；而Triomphe Embroidery系列也是木村光希（Kōki,）、Red Velvet成員Joy（朴秀英）、善美（Summi）都不約而同選搭的同系列包款，大表姐劉雯更是以新春特別版的紅色版，拎出喜孜孜的可愛模樣，和Lisa拍攝的形象圖分別展現自然、唯美的不同風格。

CELINE以Triomphe Embroidery系列打造新春特別系列，以高級織布作為包款表現，CELINE藝術創意總監Hedi Slimene將1972年推出的經典字母標誌Triomphe Monogram凱旋門鎖鏈印花重新詮釋，以刺繡針線、皮革飾邊，勾勒出印花的陰影與漸層，締造包款立體浮雕的效果，也重現七○年代的高雅格調；Lisa在拍攝新春系列包款形象圖時，宛如沙龍照一般，浪漫唯美、自帶光暈，也呼應了包款的復古風格。