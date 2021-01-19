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天啊！Lisa詮釋CELINE是在拍復古沙龍照？Joy和善美祭出超長腿較靚

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
劉雯、Red Velvet成員Joy、BLACKPINK Lisa詮釋Triomphe Embroidery包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯、Red Velvet成員Joy、BLACKPINK Lisa詮釋Triomphe Embroidery包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

無敵稱職的品牌代言人BLACKPINK Lisa每回穿搭CELINE總是讓人輕嘆人美真好，近日她選搭Triomphe Embroidery系列，身穿夾克既帥又美；而Triomphe Embroidery系列也是木村光希（Kōki,）、Red Velvet成員Joy（朴秀英）、善美（Summi）都不約而同選搭的同系列包款，大表姐劉雯更是以新春特別版的紅色版，拎出喜孜孜的可愛模樣，和Lisa拍攝的形象圖分別展現自然、唯美的不同風格。

CELINE以Triomphe Embroidery系列打造新春特別系列，以高級織布作為包款表現，CELINE藝術創意總監Hedi Slimene將1972年推出的經典字母標誌Triomphe Monogram凱旋門鎖鏈印花重新詮釋，以刺繡針線、皮革飾邊，勾勒出印花的陰影與漸層，締造包款立體浮雕的效果，也重現七○年代的高雅格調；Lisa在拍攝新春系列包款形象圖時，宛如沙龍照一般，浪漫唯美、自帶光暈，也呼應了包款的復古風格。

Triomphe Embroidery系列新春版以紅色限定款為主，也有眾多女星熱愛黑色經典款，精品寵兒木村光希的側背包為實搭款式，早前Lisa選用的托特包則是近期流行的超大容量手袋；長腿韓星善美、Red Velvet成員Joy撞造型又撞長腿，以簡約黑白色系穿搭來表現極佳的身形比例，都呈現Triomphe Embroidery系列的多變風采。

Lisa身穿夾克搭襯Triomphe Embroidery系列超帥氣。圖／取自IG
Lisa身穿夾克搭襯Triomphe Embroidery系列超帥氣。圖／取自IG
CELINE 2021新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋小圓包，28,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋小圓包，28,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa手挽Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋橫式托特包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa手挽Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋橫式托特包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋小型圓盒包，72,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋小型圓盒包，72,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
韓團Red Velvet成員Joy演繹Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
韓團Red Velvet成員Joy演繹Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春系列紅色粒面小牛皮迷你波士頓包，59,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春系列紅色粒面小牛皮迷你波士頓包，59,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa以復古沙龍照手拍拍攝新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋小型圓盒包，72,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa以復古沙龍照手拍拍攝新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋小型圓盒包，72,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
身為「腿精韓星」的善美詮釋Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
身為「腿精韓星」的善美詮釋Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯選搭新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯選搭新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
善美詮釋Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
善美詮釋Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa肩背新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa肩背新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
韓團Red Velvet成員Joy演繹Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
韓團Red Velvet成員Joy演繹Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
莉莉柯林斯肩背Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
莉莉柯林斯肩背Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
木村光希肩背Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
木村光希肩背Triomphe Embroidery黑色凱旋門經典花紋小型肩背包，11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春系列Triomphe Embroidery凱旋門經典鎖釦紅白布面肩背包，72,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021新春系列Triomphe Embroidery凱旋門經典鎖釦紅白布面肩背包，72,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯選搭新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
劉雯選搭新春系列Triomphe Embroidery深粉紅凱旋門經典花紋迷你波士頓包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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