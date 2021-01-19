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獨立裝瓶之王BB&R精選 2021年貝瑞萃選雪莉桶禮盒上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
貝瑞萃選雪莉桶蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價1,350元。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
貝瑞萃選雪莉桶蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價1,350元。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

儘管位於英國倫敦的總部因疫情暫時停止廠房運作，但獨立裝瓶之王Berry Bros & Rudd貝瑞兄弟與洛德，仍不忘為台灣重要的年節打造全新「BB&R Classic Range sherry雪莉桶蘇格蘭威士忌新年禮盒」。

在市場一片雪莉桶威士忌產品之中，已在台灣上市多年的貝瑞萃選雪莉桶威士忌，堅持保有一貫高雅風格，仍然是市面上獨有的細緻風味。

獨立裝瓶之王Berry Bros & Rudd貝瑞兄弟與洛德，每年禮盒皆以極限量推出，選用具有奢華象徵的雪莉橡木桶威士忌入盒，搭配專為禮盒訂製的BB&R威士忌酒杯，定價則維持單購威士忌的價格。

貝瑞萃選系列承襲BB&R身為英國皇室御用酒商的一貫風格，專注於挑選最佳的酒體熟成度與平衡度，酒款選擇橡木桶中相對價格極高的雪莉桶，高雅脫俗的雪莉桶蘇格蘭威士忌，酒體富有柑橘與堅果香氣，剛成熟的果乾風味口感飽滿仍輕盈，帶出細緻而優美的輕柔尾韻，展現獨樹一格的非凡氣質。

禮盒搭配兩只團圓威士忌杯，首次引進台灣加入年節禮盒中，小巧的橡木桶型杯款，是大師在家中輕鬆品飲的私心之選，佳節時刻與親友共飲更對味。

BB&R貝瑞兄弟與洛德品牌傳承總監Ronnie Cox。圖／摘自Berry Bros & Rudd臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
BB&R貝瑞兄弟與洛德品牌傳承總監Ronnie Cox。圖／摘自Berry Bros & Rudd臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獨立裝瓶之王BB&R貝瑞兄弟與洛德位於倫敦的總部。圖／摘自Berry Bros & Rudd臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獨立裝瓶之王BB&R貝瑞兄弟與洛德位於倫敦的總部。圖／摘自Berry Bros & Rudd臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

英國 蘇格蘭 疫情

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