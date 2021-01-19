招財貓、麻將發！Pandora新春喜慶系列吉祥開好運

以串飾聞名的丹麥國際珠寶品牌 Pandora ，推出農曆新年系列，富有吉祥寓意的新春喜慶作品，將經典東方傳統文化融入設計，除了牛年代表串飾，還有寓意財源滾滾來的招財貓、麻將發等，對於希望新年財運亨通的人來說，能隨身配戴，是新年鴻運的吉利好預兆。同時，自即日起至2月28日止，還有多款配搭紅色皮繩的新春限定套組，是為自己和親朋好友增添好運的絕佳機會。

在2021牛年登場的主角為牛年大吉925銀串飾，可愛的小牛鼻子上還特地以14k金勾勒出鼻環，手持紅色琺瑯點綴的鞭炮，充滿了牛年除舊布新、招來好運的寓意，設計與做工都細膩精緻。象徵財源滾滾來的Pandora Shine招財貓串飾，，點綴精緻紅色琺瑯及「財」字，活動式設計的手臂還可前後擺動，一直招財；鐫刻手繪紅色「發」字的麻將發925銀吊飾，祈願今年好運一路「發」；靈感源自傳統剪紙工藝的大吉大利吊飾則以925銀和Pandora Shine鑄造，其上以紅色鋯石鑲嵌出「吉」中文字樣，可旋轉設計的設計更意味著時來運轉的吉祥寓意。