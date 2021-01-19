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郵差新制服曝光！不再綠油油 預計3月全面汰換

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華郵政新制服曝光。圖／取自臉書郵局郵政全民開講
中華郵政新制服曝光。圖／取自臉書郵局郵政全民開講

每到夏天，郵差送信總是滿頭大汗，中華郵政正推動制服改革，全新制服搶先在臉書曝光。中華郵政說，首度採用透氣的銀灰色polo衫搭配綠色背心，新制服採購中，預計3月逾萬名郵務士可全面汰換制服。

臉書社團「郵政全民開講」曝光中華郵政外勤郵務士夏季新款制服，在外行革新上，使用銀灰色polo衫，搭配綠色背心及綠色長褲，標榜全面使用台灣製造機能布料，減少夏季值勤悶熱感，並提升舒適度。另外新款制服也增強郵政圖徽的企業識別度，希望能展現郵政凝聚力。

功能方面，升級三項功能，包含多口袋設計，讓置物更方便；褲頭有鬆緊帶使穿脫便捷；前膝還有兩道活摺讓活動更自如。

材質也有所進化，中華郵政號稱新制服不易褪色，符合CNS檢驗標準；採用台灣環保新式機能布料，質輕耐磨抗皺，擁有高延展性，同時兼具舒適，動作再大也不怕；背部、腋下等採用透氣通風布料。

中華郵政總結，新制服有九大特色，包含透氣、吸濕、排汗、快乾、免燙、防臭、抗UV、耐磨、舒適等。

對於新制服意外搶先在網路曝光，中華郵政說，目前正在採購中，考量天候因素，預計3月全面汰換，下午會有進一步說明。

中華郵政新制服曝光。圖／取自臉書郵局郵政全民開講
中華郵政新制服曝光。圖／取自臉書郵局郵政全民開講
中華郵政新制服曝光。圖／取自臉書郵局郵政全民開講
中華郵政新制服曝光。圖／取自臉書郵局郵政全民開講
中華郵政新制服曝光。圖／取自臉書郵局郵政全民開講
中華郵政新制服曝光。圖／取自臉書郵局郵政全民開講

制服 中華郵政 郵差

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