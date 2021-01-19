Linda Farrow玩跨界還跟上綠時尚風潮 首推再生纖維系列太陽眼鏡

重新定義太陽眼鏡的Linda Farrow今年春夏新品同樣不讓人失望，請來以高級訂製服見長的RALPH & RUSSO、以及高端前衛的paco rabanne跨界合作，一共打造出26款包含光學眼鏡的聯名系列。不僅如此，在綠色時尚蔚為風潮的當下，Linda Farrow也推出首個環保再生醋酸纖維系列，體現品牌對於環境的關注。

Linda Farrow首次與RALPH & RUSSO合作，共同展示對女性風貌詮釋，以奢華的設計，展示對未來的熱切冀望和憧憬。因此可見LFL1119 WATSON系列，就以金色為主調，呈現洗鍊質感。而Linda Farrow招牌的大框架設計則出現於Oversized Titanium系列，鏡架為鍍金鈦金屬製作而成，質輕且能保持長時間配戴舒適度，其中LEIF款的六角形大框設計，揉合了復古格調與優雅品味，並有助於修飾臉部輪廓，是必備的小臉配飾。

此外，和paco rabanne的合作，則呈現不受傳統束縛、喜愛創新的個性，催生出LFL1120 DONYALE、LFL1180 MOE兩大系列。其中的LFL1120 DONYALE鏡框展現了童趣的圓弧曲線設計以及兩側金屬綴飾，讓人看了不自覺開心起來。Linda Farrow春夏新款不僅有跨界聯名設計，還呼應永續精神，成就Acetate醋酸纖維板材系列墨鏡。利用Mazzucchelli醋酸纖維原料，黑色板材框架更是由環保再生醋酸纖維製成，採用生產過程中被報廢的物料，經過磨碎、重新著色及加工所製成。兼顧時髦有型的當下，還能替我們所處的環境付出一分心力。

Linda Farrow與paco rabanne聯名系列LFL1120 DONYALE墨鏡21,800元。圖／PUYI提供

Linda Farrow Acetate醋酸纖維板材系列LFL1126 RENATA墨鏡18,800元。圖／PUYI提供

Linda Farrow與RALPH & RUSSO聯名系列LFL1119 WATSON墨鏡44,800元。圖／PUYI提供