聽新聞
test
0:00 / 0:00
Linda Farrow玩跨界還跟上綠時尚風潮 首推再生纖維系列太陽眼鏡
重新定義太陽眼鏡的Linda Farrow今年春夏新品同樣不讓人失望，請來以高級訂製服見長的RALPH & RUSSO、以及高端前衛的paco rabanne跨界合作，一共打造出26款包含光學眼鏡的聯名系列。不僅如此，在綠色時尚蔚為風潮的當下，Linda Farrow也推出首個環保再生醋酸纖維系列，體現品牌對於環境的關注。
Linda Farrow首次與RALPH & RUSSO合作，共同展示對女性風貌詮釋，以奢華的設計，展示對未來的熱切冀望和憧憬。因此可見LFL1119 WATSON系列，就以金色為主調，呈現洗鍊質感。而Linda Farrow招牌的大框架設計則出現於Oversized Titanium系列，鏡架為鍍金鈦金屬製作而成，質輕且能保持長時間配戴舒適度，其中LEIF款的六角形大框設計，揉合了復古格調與優雅品味，並有助於修飾臉部輪廓，是必備的小臉配飾。
此外，和paco rabanne的合作，則呈現不受傳統束縛、喜愛創新的個性，催生出LFL1120 DONYALE、LFL1180 MOE兩大系列。其中的LFL1120 DONYALE鏡框展現了童趣的圓弧曲線設計以及兩側金屬綴飾，讓人看了不自覺開心起來。Linda Farrow春夏新款不僅有跨界聯名設計，還呼應永續精神，成就Acetate醋酸纖維板材系列墨鏡。利用Mazzucchelli醋酸纖維原料，黑色板材框架更是由環保再生醋酸纖維製成，採用生產過程中被報廢的物料，經過磨碎、重新著色及加工所製成。兼顧時髦有型的當下，還能替我們所處的環境付出一分心力。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言