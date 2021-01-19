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無法飛到日本賞櫻 用「幸福物語」和風口罩一解出國癮
台灣民眾太久無法前往最愛的日本旅遊，紛紛以採購日貨、吃日式料理、打造日本生活氛圍來一解旅遊癮。明基集團旗下明基健康生活宣布推出「幸福物語」日系醫療口罩，首波以「日本的思念」做為主題，延伸出富士山、經典菊紋、河津櫻、花田物語等圖樣，讓大家在無法出國的日子，戴上口罩既能安心防疫又能感受旅遊氛圍。
「幸福物語」日系醫療口罩首波共推出4款圖樣，其中日本的象徵「富士山」當然不可少，完美的山形和終年的白雪帽，搭配立體的紅色太陽，從哪個角度看都令人印象深刻；「經典菊紋」則是以日本皇室的家徽「十六瓣八重表菊紋」為設計概念，在新年也有富貴的寓意；今年因為疫情只能和日本櫻花季再度說掰掰，「河津櫻」款以淡粉色優雅低調散發出女人味，戴上它享受被櫻花包圍的幸福感。而「花田物語」則是以一朵朵色彩鮮艷的繁花在口罩上點綴出層層美麗花田，戴上口罩，彷彿置身日本花海。
幸福物語醫療日系口罩，售價169元（10入） ，可至明基健康生活官方網站購買，各大超商、藥妝、網購通路陸續上架中。
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