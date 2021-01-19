聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑鮪魚大肚、滿滿鮭魚卵！藏壽司「鮪鮭祭」只有7天
為滿足台灣人愛吃鮭魚、鮪魚的喜好，來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，自1月22日起，限時7日推出「鮪鮭雙享祭」活動，帶來「熟成黑鮪魚大肚」、「炙烤黑鮪魚大肚」，以及「鮭魚卵鮑魚奢華三貫 」、「豪華三鮮」等多款華麗的壽司選擇。
藏壽司自2014年正式登台，了解民眾對於鮪魚、鮭魚的喜愛。此次首度推出的「鮪鮭雙享祭」中，以黑鮪魚大肚為主角，推出「熟成黑鮪魚大肚」，具有豐富的油花和入口即化的口感，每盤80元；「炙烤黑鮪魚大肚」，則是將大肚略為炙烤後，帶出淡淡香氣，更添美味口感，每盤80元。亦有「熟成黑鮪魚中肚」，油花均勻清爽，每盤80元。
「鮭魚卵鮑魚豪華三貫」集結有鮑魚、小貝柱、海膽、大粒鮭魚卵等食材，一次可以品嚐到多種海味，每盤80元。「豪華三鮮」則共有北海道帆立貝、鮭魚、赤蝦各一貫，每盤80元。愛吃鮭魚者，亦有結合生鮭魚與鮭魚卵的「親子生鮭魚壽司」可供選擇，每盤80元。
除此之外，此次活動中，還有炙烤起司扇貝、帆立貝蝦仁茶碗蒸、大力鮭魚卵軍艦、蒜香洋蔥牛肉壽司、蒜香豬五花、雞肉龍田揚握壽司、炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦、7種魚介濃厚味噌拉麵等不同選擇，每份40元起。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言