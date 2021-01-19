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黑鮪魚大肚、滿滿鮭魚卵！藏壽司「鮪鮭祭」只有7天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
一次可品嚐到多種食材的「鮭魚卵鮑魚豪華三貫」、「豪華三鮮」。圖／藏壽司提供
一次可品嚐到多種食材的「鮭魚卵鮑魚豪華三貫」、「豪華三鮮」。圖／藏壽司提供

為滿足台灣人愛吃鮭魚、鮪魚的喜好，來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，自1月22日起，限時7日推出「鮪鮭雙享祭」活動，帶來「熟成黑鮪魚大肚」、「炙烤黑鮪魚大肚」，以及「鮭魚卵鮑魚奢華三貫 」、「豪華三鮮」等多款華麗的壽司選擇。

藏壽司自2014年正式登台，了解民眾對於鮪魚、鮭魚的喜愛。此次首度推出的「鮪鮭雙享祭」中，以黑鮪魚大肚為主角，推出「熟成黑鮪魚大肚」，具有豐富的油花和入口即化的口感，每盤80元；「炙烤黑鮪魚大肚」，則是將大肚略為炙烤後，帶出淡淡香氣，更添美味口感，每盤80元。亦有「熟成黑鮪魚中肚」，油花均勻清爽，每盤80元。

「鮭魚卵鮑魚豪華三貫」集結有鮑魚、小貝柱、海膽、大粒鮭魚卵等食材，一次可以品嚐到多種海味，每盤80元。「豪華三鮮」則共有北海道帆立貝、鮭魚、赤蝦各一貫，每盤80元。愛吃鮭魚者，亦有結合生鮭魚與鮭魚卵的「親子生鮭魚壽司」可供選擇，每盤80元。

除此之外，此次活動中，還有炙烤起司扇貝、帆立貝蝦仁茶碗蒸、大力鮭魚卵軍艦、蒜香洋蔥牛肉壽司、蒜香豬五花、雞肉龍田揚握壽司、炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦、7種魚介濃厚味噌拉麵等不同選擇，每份40元起。

藏壽司期間限定推出「熟成黑鮪魚大肚」、「炙烤黑鮪魚大肚」等壽司。圖／藏壽司提供
藏壽司期間限定推出「熟成黑鮪魚大肚」、「炙烤黑鮪魚大肚」等壽司。圖／藏壽司提供

壽司 黑鮪魚 台灣人

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