黑鮪魚大肚、滿滿鮭魚卵！藏壽司「鮪鮭祭」只有7天

為滿足台灣人愛吃鮭魚、鮪魚的喜好，來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，自1月22日起，限時7日推出「鮪鮭雙享祭」活動，帶來「熟成黑鮪魚大肚」、「炙烤黑鮪魚大肚」，以及「鮭魚卵鮑魚奢華三貫 」、「豪華三鮮」等多款華麗的壽司選擇。

藏壽司自2014年正式登台，了解民眾對於鮪魚、鮭魚的喜愛。此次首度推出的「鮪鮭雙享祭」中，以黑鮪魚大肚為主角，推出「熟成黑鮪魚大肚」，具有豐富的油花和入口即化的口感，每盤80元；「炙烤黑鮪魚大肚」，則是將大肚略為炙烤後，帶出淡淡香氣，更添美味口感，每盤80元。亦有「熟成黑鮪魚中肚」，油花均勻清爽，每盤80元。

「鮭魚卵鮑魚豪華三貫」集結有鮑魚、小貝柱、海膽、大粒鮭魚卵等食材，一次可以品嚐到多種海味，每盤80元。「豪華三鮮」則共有北海道帆立貝、鮭魚、赤蝦各一貫，每盤80元。愛吃鮭魚者，亦有結合生鮭魚與鮭魚卵的「親子生鮭魚壽司」可供選擇，每盤80元。