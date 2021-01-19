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天冷慎防心血管疾病？智慧腕表 健康自主管理不求人
經過了2020，所有人都明白了健康的重要性，加上天氣嚴寒的年節一二月前後，氣溫變化大，常引發長者的心血管問題，而一只智慧腕表則跳脫時間顯示的功能，為健康生活帶來更多自我審視的輔助可能。
萬寶龍（Montblanc）推出新款Summit Lite智慧腕表，具備睡眠管理（Sleep）、壓力管理（Stress）、體能（Body Energy）與心肺訓練（Cardio Coach）四大智慧應用功能；「睡眠管理」可追蹤配戴者的睡眠長度、品質，以提供個人化建議、改善睡眠品質；「體能」模式則綜合睡眠、活動與壓力三項資料，追蹤身體與精神的疲憊狀態，進而顯示配戴者目前的體能等級，讓人在不同氣候、情況下，量力而為；「心肺訓練」則是個人隨身的健康教練，可根據個人的體適能等級，提供健身建議和即時訓練指導，讓健康自主管理由消極改為主動。
表款具有「心率監測器」和GPS功能，並採用Wear OS by Google系統，所以可和Android或iOS的智慧型手機輕鬆相容，同時表款皆為輕量化的鋁合金表殼，以回收鋁製成，符合世界趨勢的ESG永續投資潮流，並有銀灰色與黑色兩種成色，搭配上黑色橡膠、黑色織布或深藍色織布三種表帶，訂價則皆為2萬7,300元。
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