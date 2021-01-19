搶買暖暖包！民眾搶排「唐吉訶德」 有人凌晨五點就來

日本知名連鎖生活雜貨店「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」今日正式開幕，一大早就門口就聚集數百位民眾搶排等著進場「回味」赴日血拚的滋味，排在第一位的黃姓及涂姓小姐帶著日本友人凌晨五點就到現場，順利搶得「頭香」，不少民眾表示鎖定必搶暖暖包，此外零食、美妝及熟食也是關注焦點。

搶到頭香的黃小姐表示，「自己在日本沒有逛過唐吉訶德，今天是陪日本朋友一起前來，鎖定零食跟美妝」；排在第二位的蔡先生住在新北市，凌晨五點多來現場排隊，因為暖暖包大缺貨，今天鎖定「替長輩要買暖暖包」；還有民眾一早從新竹北上，除了要搶暖暖包，也順便嘗鮮逛賣場。

此外，有不少民眾關心台灣售價可能偏高問題，有民眾就表示，可以理解台灣售價可能因稅金而稍高，但只要價格別差太多，還是會下手買，「因為去年悶了一整年無法出國」，省下的機票錢剛好可以來這裡消費。