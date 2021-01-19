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搶買暖暖包！民眾搶排「唐吉訶德」 有人凌晨五點就來
日本知名連鎖生活雜貨店「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」今日正式開幕，一大早就門口就聚集數百位民眾搶排等著進場「回味」赴日血拚的滋味，排在第一位的黃姓及涂姓小姐帶著日本友人凌晨五點就到現場，順利搶得「頭香」，不少民眾表示鎖定必搶暖暖包，此外零食、美妝及熟食也是關注焦點。
搶到頭香的黃小姐表示，「自己在日本沒有逛過唐吉訶德，今天是陪日本朋友一起前來，鎖定零食跟美妝」；排在第二位的蔡先生住在新北市，凌晨五點多來現場排隊，因為暖暖包大缺貨，今天鎖定「替長輩要買暖暖包」；還有民眾一早從新竹北上，除了要搶暖暖包，也順便嘗鮮逛賣場。
此外，有不少民眾關心台灣售價可能偏高問題，有民眾就表示，可以理解台灣售價可能因稅金而稍高，但只要價格別差太多，還是會下手買，「因為去年悶了一整年無法出國」，省下的機票錢剛好可以來這裡消費。
「DON DON DONKI 西門店」位於北市西寧南路上的阿曼TiT大樓，賣場橫跨三層樓，一樓為收銀台、驚安商品及日本美食區，有烤甘藷、戶外屋台區等；二樓則是生鮮、壽司水產及熟食與飲料區，在此可以買到日本直送鮮果，像是青森蘋果、熊本淡雪草莓、麝香葡萄等，還有現場製作的日本飯糰、握壽司、大阪燒等；三樓是美妝、居家、玩具、零食及生活雜貨等，像是網友熱推的UZU渦大和匠筆眼線液、Saborino早安面膜等，零食則有超過兩千種，有3成是獨家激安商品，像是格力高百奇巧克力棒最便宜只要29元起、UHA味覺糖最低39元起。
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