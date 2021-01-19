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羅密歐貝克漢滿18了！人生第一個時尚封面 露腹肌耍帥

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG

大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐貝克漢去年九月剛過完18歲生日，最近馬上登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面，大秀時尚好品味和好身材！這也是他人生中的首個雜誌封面作品。

羅密歐早在12歲的時候就主演過Burberry的節慶系列廣告，穿衣品味也一直被受時尚媒體肯定。不過他本人對網球的喜愛可能更勝往時尚圈發展，所以相關的拍攝經驗沒有太多。不過這次在《L'Uomo Vogue》雜誌中，可以見到特別為了本次企劃染了均勻金髮的他，在攝影師Mert Alas和Marcus Piggott鏡頭中，無論是表情或肢體都頗專業，套上寬鬆的綠色毛衣展現慵懶氣息，或是穿上T恤露出腹肌的帥氣感等，都很有架式，五官也充分結合爸媽的優點與神韻，好基因藏不住。

爸爸大衛貝克漢和媽媽維多利亞貝克漢也都在社群上分享兒子的這組照片，並且留言「為你感到驕傲」。

羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐早在12歲的時候就主演過Burberry的節慶系列廣告。圖／Burberry提供
羅密歐早在12歲的時候就主演過Burberry的節慶系列廣告。圖／Burberry提供
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐早在12歲的時候就主演過Burberry的節慶系列廣告。圖／Burberry提供
羅密歐早在12歲的時候就主演過Burberry的節慶系列廣告。圖／Burberry提供
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG
羅密歐貝克漢登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG

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