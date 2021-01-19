羅密歐貝克漢滿18了！人生第一個時尚封面 露腹肌耍帥

大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐貝克漢去年九月剛過完18歲生日，最近馬上登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面，大秀時尚好品味和好身材！這也是他人生中的首個雜誌封面作品。

羅密歐早在12歲的時候就主演過Burberry的節慶系列廣告，穿衣品味也一直被受時尚媒體肯定。不過他本人對網球的喜愛可能更勝往時尚圈發展，所以相關的拍攝經驗沒有太多。不過這次在《L'Uomo Vogue》雜誌中，可以見到特別為了本次企劃染了均勻金髮的他，在攝影師Mert Alas和Marcus Piggott鏡頭中，無論是表情或肢體都頗專業，套上寬鬆的綠色毛衣展現慵懶氣息，或是穿上T恤露出腹肌的帥氣感等，都很有架式，五官也充分結合爸媽的優點與神韻，好基因藏不住。