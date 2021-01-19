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電信首個客戶忠誠計畫 「遠傳心生活」打造一站生活圈

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
遠傳電信推出「遠傳心生活」服務，遠傳電信總經理井琪（前排右6）與合作企業代表合照。（記者黃有容／攝）
遠傳電信推出「遠傳心生活」服務，遠傳電信總經理井琪（前排右6）與合作企業代表合照。（記者黃有容／攝）

電信老客戶有福！「資費戰只會造成用戶到期跳槽」，遠傳電信總經理井琪指出，為加深與客戶連結，遠傳18日宣布推出「遠傳心生活」服務，使用年資越久，繳電話費「遠傳幣」回饋趴數越多，合作業者包括多家超商、餐飲、外送平台、共享機車等都可以在App上使用遠傳幣「換購」。這也是台灣電信業首個完整的客戶忠誠計畫。

「遠傳心生活」攜手包括肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等20家跨領域品牌，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出全新「遠傳心生活」App。井琪指出，台灣有五家電信公司「實在很擠」，如何做到差異化？如果只是一直比資費，那會讓用戶合約到期就「跳槽」，無法建立深連結，而「遠傳心生活」打造行動生活圈，除了行動客服服務外，還可以串起企業服務。

「遠傳幣」回饋部分，越「資深」的用戶，尊榮層級更高、回饋更高。遠傳用戶每月所繳的電信費用，或是各項friDay加值服務的每筆消費，都可以回饋遠傳幣；回饋方式依照用戶年資或消費金額分為五級，回饋的1遠傳幣等同於現金1元，用戶可將遠傳幣用於遠傳friDay購物、friDay影音、音樂等各服務消費折抵。

井琪表示，去年10月推出「遠傳搶付」服務，是數位轉型的重要一步，緊接著創新推出「遠傳心生活」，期望能和用戶「靠得更近」，才能為用戶「想得更遠」，找來「AI大神」吳恩達博士導入AI技術打造的推薦引擎，向用戶推薦最適合的商品訊息以及娛樂資訊，以期優化用戶個人的使用體驗，希望能夠挑戰一年內200萬用戶下載使用。

AI 肯德基

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