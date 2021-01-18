聽新聞
test
0:00 / 0:00
發發發、元寶好搶眼 團團新年系列討吉利又時尚！
2019年的農曆年曾經推出「豬年限定版大發利市麻將Tee」的團團，當時以簡約的設計搭配台灣民眾熟悉又顯眼的綠色「發發發」、「鳥」、「春」圖樣帶來超討喜有趣的應景單品。今年團團再度打造「新年限定發發發系列」，以充滿喜氣的大紅色系、麻將文字元素和幽默吉祥話陪大家迎新春。
今年團團「新年限定發發發系列」，包含T-shirt 、帽子和襪子、拖鞋。發發發T-shirt共有紅、黑、白三色，搭配胸前繡金的「發發發」或「發」招財字樣，衣領內還印有「萬事如意」的吉祥話，討個吉利。BORN TO WIN天生贏家系列帽款則是百搭低調的黑色古著漁夫帽、保暖毛帽和潮流老帽，滿足多種穿搭需求。正面以自信滿滿的「贏家」、「BORN TO WIN」繡金字樣加上金黃色的招財元寶點綴，氣勢滿點。
另外還有在腳踝與腳底能看到「大吉大利」、「逢賭必贏」、「自摸發財」等字句的吉祥話襪款、繡有「麻將撲克喜八辣，贏完之後就回家」和兩顆大元寶的大吉大利開運拖鞋，也都是以大紅色調呈現。可以說是從居家到外出、從內搭到外衣都散發濃厚的喜氣。此系列的外包裝也很有意思，印上「恭喜發財」的閃亮金磚造型外盒，側邊同樣可以找到元寶設計，為新春招財添好運。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言