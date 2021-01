發發發、元寶好搶眼 團團新年系列討吉利又時尚！

2019年的農曆年曾經推出「豬年限定版大發利市麻將Tee」的團團,當時以簡約的設計搭配台灣民眾熟悉又顯眼的綠色「發發發」、「鳥」、「春」圖樣帶來超討喜有趣的應景單品。今年團團再度打造「新年限定發發發系列」,以充滿喜氣的大紅色系、麻將文字元素和幽默吉祥話陪大家迎新春。

今年團團「新年限定發發發系列」,包含T-shirt 、帽子和襪子、拖鞋。發發發T-shirt共有紅、黑、白三色,搭配胸前繡金的「發發發」或「發」招財字樣,衣領內還印有「萬事如意」的吉祥話,討個吉利。BORN TO WIN天生贏家系列帽款則是百搭低調的黑色古著漁夫帽、保暖毛帽和潮流老帽,滿足多種穿搭需求。正面以自信滿滿的「贏家」、「BORN TO WIN」繡金字樣加上金黃色的招財元寶點綴,氣勢滿點。