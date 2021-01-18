走一趟「唐吉軻德」西門店微出國 日本美妝、零食必買推薦
因為疫情無法出國，讓許多台灣民眾都犯了日本旅遊癮！日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」將於1月19日上午10點正式開幕，原汁原味將日本賣場的購物體驗與琳瑯滿目的商品種類都引進台灣，連營業時間都比照日本24小時讓大家隨時想買就買。
其中，台灣人最愛的日本美妝、食品種類繁多，光零食就有超過2,000種以上，有3成是獨家激安商品，如果在店內看到唐吉軻德旗下自有品牌「情熱價格」的商品更是不能錯過，價格絕對物超所值。
消費者進入店鋪隨樓面指引搭乘手扶梯後，就會直接到達位於3樓的食品、零食、美妝、玩具、家用品、雜貨、服飾區，其中日本彩妝產品、面膜類保養品項絕對是掃貨的一大重點，其中激推UZU渦 大和匠筆眼線液、櫻花限定款Saborino早安面膜，另外還有超齊全的日本隱形眼鏡品牌供喜愛日式色彩風格的消費者選購。最近氣溫急降，在各通路搶爆的暖暖包、價格超實惠的發熱衣現場貨量也都超齊全。
而食品區也是讓人一走進去就難以脫身，獨家販售的AS麝香葡萄味果凍箱現場幾乎人手一盒，日本旅遊必備伴手禮Calbee薯條系列、道地日本點心、日式下酒菜都設置了超大的專區販售，另外還有「負責人推薦商品」專區，走過千萬別錯過。雜貨區則包含了各種日式風味的柴米油鹽醬醋茶等商品，包括拉麵、泡麵、日式火鍋湯底、抹茶粉沖調飲品等，而製作日式飯糰用的永井海苔、情熱正宗香麻油等也都能買回家料理，在家隨時享受日本風味。
DON DON DONKI西門店，位於西寧南路上的阿曼TiT大樓，正式開幕後將配合政府防疫措施，限制入店人數為350人，等待入店排隊人數限制則為200人，若超過排隊人數將會發放手環，讓顧客能在安排的預定時間優先入場，每小時發放150份手環；入店會體溫感測及手部消毒，在店鋪內皆需全程配戴口罩。凡於「DON DON DONKI西門店」單筆消費滿3,000元，即贈送限量帆布袋乙個。前往採購前也別忘了先下載好「DONKI」App並登入為會員，除了於海外DONKI店舖消費皆可累積點數換好禮之外，於西門店開幕消費滿300元還可兌換限定飲料提袋乙個。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言