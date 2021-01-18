走一趟「唐吉軻德」西門店微出國 日本美妝、零食必買推薦

因為疫情無法出國，讓許多台灣民眾都犯了日本旅遊癮！日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」將於1月19日上午10點正式開幕，原汁原味將日本賣場的購物體驗與琳瑯滿目的商品種類都引進台灣，連營業時間都比照日本24小時讓大家隨時想買就買。

其中，台灣人最愛的日本美妝、食品種類繁多，光零食就有超過2,000種以上，有3成是獨家激安商品，如果在店內看到唐吉軻德旗下自有品牌「情熱價格」的商品更是不能錯過，價格絕對物超所值。

消費者進入店鋪隨樓面指引搭乘手扶梯後，就會直接到達位於3樓的食品、零食、美妝、玩具、家用品、雜貨、服飾區，其中日本彩妝產品、面膜類保養品項絕對是掃貨的一大重點，其中激推UZU渦 大和匠筆眼線液、櫻花限定款Saborino早安面膜，另外還有超齊全的日本隱形眼鏡品牌供喜愛日式色彩風格的消費者選購。最近氣溫急降，在各通路搶爆的暖暖包、價格超實惠的發熱衣現場貨量也都超齊全。

而食品區也是讓人一走進去就難以脫身，獨家販售的AS麝香葡萄味果凍箱現場幾乎人手一盒，日本旅遊必備伴手禮Calbee薯條系列、道地日本點心、日式下酒菜都設置了超大的專區販售，另外還有「負責人推薦商品」專區，走過千萬別錯過。雜貨區則包含了各種日式風味的柴米油鹽醬醋茶等商品，包括拉麵、泡麵、日式火鍋湯底、抹茶粉沖調飲品等，而製作日式飯糰用的永井海苔、情熱正宗香麻油等也都能買回家料理，在家隨時享受日本風味。