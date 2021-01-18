「遠傳心生活」優惠一手包 「跨超商咖啡寄杯」超強大

繼去年10月推出「遠傳搶付」服務，遠傳數位轉型再升級，今宣布推出「遠傳心生活」全方位行動生活服務，攜手包括肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等20家跨領域的領導品牌，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出用戶獨享的尊榮優惠方案，更攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富3大超商推出「跨超商咖啡寄杯」服務，透過全新「遠傳心生活」App，讓用戶走到哪優惠到哪，打造一站式行動生活圈。

現在只要是遠傳用戶就能免費下載「遠傳心生活」App，除了可使用行動客服隨時解決疑難雜症，每月所繳的電信費用，或是各項friDay加值服務消費，還都可以回饋遠傳幣；回饋方式依照用戶年資或消費金額分為5級，依照年資可享不同等級的回饋，用得越久、領得越多，回饋的1遠傳幣等同於現金1元，可用於遠傳friDay購物、friDay影音、音樂等各服務消費折抵。而「遠傳心生活」App也同時納入諸多貼心的功能，包括停車位立即找、計程車一鍵呼叫，協助用戶擴大行動數位生活應用面。