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「遠傳心生活」優惠一手包 「跨超商咖啡寄杯」超強大

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
歡慶「遠傳心生活」App上線，現在下載遠傳心生活，首次登入即可獲得10遠傳幣，天天簽到再拿1遠傳幣。圖／遠傳電信提供
歡慶「遠傳心生活」App上線，現在下載遠傳心生活，首次登入即可獲得10遠傳幣，天天簽到再拿1遠傳幣。圖／遠傳電信提供

繼去年10月推出「遠傳搶付」服務，遠傳數位轉型再升級，今宣布推出「遠傳心生活」全方位行動生活服務，攜手包括肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等20家跨領域的領導品牌，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出用戶獨享的尊榮優惠方案，更攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富3大超商推出「跨超商咖啡寄杯」服務，透過全新「遠傳心生活」App，讓用戶走到哪優惠到哪，打造一站式行動生活圈。

現在只要是遠傳用戶就能免費下載「遠傳心生活」App，除了可使用行動客服隨時解決疑難雜症，每月所繳的電信費用，或是各項friDay加值服務消費，還都可以回饋遠傳幣；回饋方式依照用戶年資或消費金額分為5級，依照年資可享不同等級的回饋，用得越久、領得越多，回饋的1遠傳幣等同於現金1元，可用於遠傳friDay購物、friDay影音、音樂等各服務消費折抵。而「遠傳心生活」App也同時納入諸多貼心的功能，包括停車位立即找、計程車一鍵呼叫，協助用戶擴大行動數位生活應用面。

歡慶「遠傳心生活」App上線，即日起至2月28日前還有1遠傳幣天天轉好禮，週週抽iPhone 12等大獎。現在下載遠傳心生活，首次登入即可獲得10遠傳幣，天天簽到再拿1遠傳幣；還有Lucky Friday幸運星期五的活動，週週推出驚喜優惠，讓用戶盡情享受行動生活帶來的便利與超值回饋。

「遠傳心生活」與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，如肯德基指定套餐5折起、必勝客指定套餐下殺4折。圖／遠傳電信提供
「遠傳心生活」與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，如肯德基指定套餐5折起、必勝客指定套餐下殺4折。圖／遠傳電信提供
「遠傳心生活」目前已與多家夥伴聯盟，今日遠傳電信總經理井琪（前排中）與合作夥伴共同出席，共同打造一站式行動生活圈。圖／遠傳電信提供
「遠傳心生活」目前已與多家夥伴聯盟，今日遠傳電信總經理井琪（前排中）與合作夥伴共同出席，共同打造一站式行動生活圈。圖／遠傳電信提供
「遠傳心生活」推出的跨超商咖啡寄杯服務，攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富3大超商，愛喝咖啡的消費者只要在「遠傳心生活」一次下單即可全台跨店取貨。圖／遠傳電信提供
「遠傳心生活」推出的跨超商咖啡寄杯服務，攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富3大超商，愛喝咖啡的消費者只要在「遠傳心生活」一次下單即可全台跨店取貨。圖／遠傳電信提供

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