韓式甘醬＋蒜香起司！繼光香香雞也有「半半炸雞」了

台式炸物也能擁有韓系靈魂！「繼光香香雞」今年新春以韓式炸雞風格，推出新品「開運半半炸雞」，一次就能品嚐到兩種不同的醬料風味，還有新品現省11元的嘗鮮優惠。另外還會推出時蔬新品「青花白菜」，同樣主打雙色風格，增添選擇性。

「半半炸雞」意指在一盒炸雞中，分開擺放兩種口味的炸雞，品嚐時更具變化性，乃是韓式炸雞店常見的經典組合型態。此次繼光香香雞推出的「開運半半炸雞」，就是使用酥炸的無骨雞胸肉，一半淋上鹹中帶甜、帶有微微辣度的「韓式甘醬」，另一半則是拌上口味濃郁的「蒜香起司」，藉由兩種不同的醬料，帶來雙重滋味；紅金交錯的色調，也符合新春喜氣的情境。「開運半半炸雞」自1月20日起於全台48間門市限量販售，原價160元，嘗鮮價149元。（新光A8專櫃、台北忠孝店、板橋環球專櫃、府中店未販售）

另外繼光香香雞也於1月20日推出同樣為雙色系的當季時蔬新品「青白花菜」，選用國產花椰菜及青花菜，搭配獨家裹粉，現點現炸，薄脆外皮又保留時蔬水份，單包新品價49元。