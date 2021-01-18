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優雅的紅色時光！用最有紀念意義的表喜迎農曆新年

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登Tambour Moon Dual Time系列雙時區腕表，12萬4,000元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Moon Dual Time系列雙時區腕表，12萬4,000元。圖／路易威登提供

迎接即將到來的農曆新年，許多國際品牌也都紛紛主打洋溢喜氣與歡樂的紅色調新作，讓大家可以以嶄新的裝扮迎接未來。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2002年推出Tambour系列表款至今，獨特造型和顯眼設計已經成為品牌最具代表性的設計。洋溢原創原創精神的這款表殼，曲線類似新月，一方面傳達路易威登的旅行精神，一方面展現品牌的精緻工藝和創意。Tambour Moon Dual Time系列雙時區腕表，透過凹形表盤營造深度感和獨特的反射光芒，24小時時區凸顯此為女性設想的GMT表款的精緻細節，紅白雙色指顯示家鄉時間與日夜，表盤裝飾深具魅力的Monogram圖騰。

瑞士品牌蕭邦（Chopard）著名的滑動鑽石Happy Sport系列腕表誕生於蕭邦聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾的靈思創意，自1993年問世以來，不斷在製表業傳遞自由精神和現代氣息。新的半金款式採用貼合女性手腕的30毫米表徑精鋼與符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼，搭載蕭邦自動上鍊機芯，傳奇的滑動鑽石與三顆滑動紅寶石在表盤上自由飛舞，象徵著繁榮和快樂，巧妙詮釋幸福的含義。

蕭邦Happy Sport系列腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼搭配2顆滑動鑽石和3顆滑動紅寶石、蕭邦自動上鍊機芯，26萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport系列腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼搭配2顆滑動鑽石和3顆滑動紅寶石、蕭邦自動上鍊機芯，26萬5,000元。圖／蕭邦提供
新年穿戴新衣物，路易威登與蕭邦亦有紅色的腕表可搭配。圖／路易威登、蕭邦提供
新年穿戴新衣物，路易威登與蕭邦亦有紅色的腕表可搭配。圖／路易威登、蕭邦提供
路易威登Tambour Moon Dual Time系列雙時區腕表，12萬4,000元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Moon Dual Time系列雙時區腕表，12萬4,000元。圖／路易威登提供
蕭邦Happy Sport系列腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼搭配2顆滑動鑽石和3顆滑動紅寶石、蕭邦自動上鍊機芯，26萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport系列腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼搭配2顆滑動鑽石和3顆滑動紅寶石、蕭邦自動上鍊機芯，26萬5,000元。圖／蕭邦提供

品牌 鑽石 LV

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