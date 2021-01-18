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「唐吉訶德」台北首店明開幕 熊本草莓、麝香葡萄首日必搶

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
現在正是日本草莓季，特別引進多款熊本縣產草莓禮盒。記者黃筱晴／攝影
現在正是日本草莓季，特別引進多款熊本縣產草莓禮盒。記者黃筱晴／攝影

台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」，台灣首號店「DON DON DONKI西門店」將於1月19日上午10點正式開幕，營業時間將比照日本為24小時，首日單筆消費滿300元，可獲得限量版環保杯套；單筆消費滿3,000元，可獲得限量版帆布袋乙個。在這個無法赴日旅遊的疫情非常時期，肯定掀起搶逛、搶買熱潮！

其中絕不能錯過的肯定是位於2樓的生鮮、熟食區，眾多由日本進口的當季水果和蔬菜全都新鮮空運來台，尤其現在正是日本草莓季，特別引進7～8款熊本縣產的草莓禮盒，甚至有台灣少見的淡雪草莓、白草莓；另外，已經到季末的日本山梨縣產麝香葡萄現場也都買得到，且價格都相當實惠。業者表示，當季水果皆會持續供貨，直到產季結束為止。還有酸甜順口的日本蜜柑、清脆爽口的蜜富士蘋果、香氣逼人多汁的喬納金蘋果等，滿足台灣消費者喜好。

而肉類、水產區也是會令人口水直流、錢包大失血的區域，日本直送的和牛牛排、燒肉、涮涮鍋用肉片一應俱全，還有新鮮北海道帆立貝、干貝、鮮魚，冷凍熟鱈場蟹等，DON DON DONKI更首次嘗試於店鋪中設置水族箱販售活貝類。

如果想要立即享受舌尖上的日本味，超有份量感的鮪魚中腹/大腹壽司、各種口味的日式飯糰、蛋包飯、豬排飯，甚至有道地的廣島燒、蒲燒鰻魚便當、北海道麻糬串等，米飯類皆使用日本米製作；走到1樓戶外還有日本美食區，多種不同產地的鮮切蘋果、蘋果糖葫蘆、燒蕃薯、串燒、dondon燒等，讓人吃一口馬上有置身日本的感覺。

DON DON DONKI西門店，位於西寧南路上的阿曼TiT大樓，賣場共有3層樓，其中有3成是獨家激安商品。業者表示，正式開幕後將配合政府防疫措施，限制入店人數為350人，等待入店排隊人數限制則為200人，若超過排隊人數將會發放手環，讓顧客能在安排的預定時間優先入場，每小時發放150份手環；入店會體溫感測及手部消毒，在店鋪內皆需全程配戴口罩。

熟食區提供多款日式即食商品，廣島燒不可錯過。記者黃筱晴／攝影
熟食區提供多款日式即食商品，廣島燒不可錯過。記者黃筱晴／攝影
1樓戶外日本美食區，販售多種不同產地的鮮切蘋果、蘋果糖葫蘆、燒蕃薯等。記者黃筱晴／攝影
1樓戶外日本美食區，販售多種不同產地的鮮切蘋果、蘋果糖葫蘆、燒蕃薯等。記者黃筱晴／攝影
1樓戶外還有日本美食區，讓人有置身日本的感覺。記者黃筱晴／攝影
1樓戶外還有日本美食區，讓人有置身日本的感覺。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI首次嘗試於店鋪中設置水族箱販售活貝類。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI首次嘗試於店鋪中設置水族箱販售活貝類。記者黃筱晴／攝影
特別引進台灣少見的雪白草莓。記者黃筱晴／攝影
特別引進台灣少見的雪白草莓。記者黃筱晴／攝影
1樓戶外日本美食區，販售多種不同產地的鮮切蘋果、蘋果糖葫蘆、燒蕃薯等。記者黃筱晴／攝影
1樓戶外日本美食區，販售多種不同產地的鮮切蘋果、蘋果糖葫蘆、燒蕃薯等。記者黃筱晴／攝影
1樓戶外日本美食區，販售多種不同產地的鮮切蘋果、蘋果糖葫蘆、燒蕃薯等。記者黃筱晴／攝影
1樓戶外日本美食區，販售多種不同產地的鮮切蘋果、蘋果糖葫蘆、燒蕃薯等。記者黃筱晴／攝影
「DON DON DONKI西門店」將於1月19日上午10點正式開幕，比照日本24小時營業。記者黃筱晴／攝影
「DON DON DONKI西門店」將於1月19日上午10點正式開幕，比照日本24小時營業。記者黃筱晴／攝影
2樓的生鮮區必逛，眾多由日本進口的當季水果和蔬菜全都新鮮空運來台。記者黃筱晴／攝影
2樓的生鮮區必逛，眾多由日本進口的當季水果和蔬菜全都新鮮空運來台。記者黃筱晴／攝影
特別引進台灣少見的淡雪草莓。記者黃筱晴／攝影
特別引進台灣少見的淡雪草莓。記者黃筱晴／攝影
現場販售多種口味的日式飯糰。記者黃筱晴／攝影
現場販售多種口味的日式飯糰。記者黃筱晴／攝影
販售包括日式醬油丸子等多種日式點心。記者黃筱晴／攝影
販售包括日式醬油丸子等多種日式點心。記者黃筱晴／攝影
2樓生鮮區日本直送的和牛牛排、燒肉、涮涮鍋用肉片一應俱全。記者黃筱晴／攝影
2樓生鮮區日本直送的和牛牛排、燒肉、涮涮鍋用肉片一應俱全。記者黃筱晴／攝影
麝香葡萄也是不能錯過的日本夢幻逸品之一。記者黃筱晴／攝影
麝香葡萄也是不能錯過的日本夢幻逸品之一。記者黃筱晴／攝影
鮮食區的新鮮鮪魚握壽司令人垂涎。記者黃筱晴／攝影
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