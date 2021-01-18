「唐吉訶德」台北首店明開幕 熊本草莓、麝香葡萄首日必搶

台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」，台灣首號店「DON DON DONKI西門店」將於1月19日上午10點正式開幕，營業時間將比照日本為24小時，首日單筆消費滿300元，可獲得限量版環保杯套；單筆消費滿3,000元，可獲得限量版帆布袋乙個。在這個無法赴日旅遊的疫情非常時期，肯定掀起搶逛、搶買熱潮！

其中絕不能錯過的肯定是位於2樓的生鮮、熟食區，眾多由日本進口的當季水果和蔬菜全都新鮮空運來台，尤其現在正是日本草莓季，特別引進7～8款熊本縣產的草莓禮盒，甚至有台灣少見的淡雪草莓、白草莓；另外，已經到季末的日本山梨縣產麝香葡萄現場也都買得到，且價格都相當實惠。業者表示，當季水果皆會持續供貨，直到產季結束為止。還有酸甜順口的日本蜜柑、清脆爽口的蜜富士蘋果、香氣逼人多汁的喬納金蘋果等，滿足台灣消費者喜好。

而肉類、水產區也是會令人口水直流、錢包大失血的區域，日本直送的和牛牛排、燒肉、涮涮鍋用肉片一應俱全，還有新鮮北海道帆立貝、干貝、鮮魚，冷凍熟鱈場蟹等，DON DON DONKI更首次嘗試於店鋪中設置水族箱販售活貝類。

如果想要立即享受舌尖上的日本味，超有份量感的鮪魚中腹/大腹壽司、各種口味的日式飯糰、蛋包飯、豬排飯，甚至有道地的廣島燒、蒲燒鰻魚便當、北海道麻糬串等，米飯類皆使用日本米製作；走到1樓戶外還有日本美食區，多種不同產地的鮮切蘋果、蘋果糖葫蘆、燒蕃薯、串燒、dondon燒等，讓人吃一口馬上有置身日本的感覺。