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彩色編織耳機包 香奈兒春夏新款迷你款又來勸敗了！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
米紅雙色拉菲草編織皮穿鍊帶小包，41,900元。圖／香奈兒提供
米紅雙色拉菲草編織皮穿鍊帶小包，41,900元。圖／香奈兒提供

現代人生活離不開許多三C產品，各種迷你包款因應而生，無論是用來裝耳機、手機甚至是作為造型包使用，小巧可愛的尺寸已讓這類型的包款成為各大品牌近年來強調的重點商品之一。香奈兒即將在1月23日上市的2021春夏前導系列中，就有多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。

之前就已經推出過多種耳機包的香奈兒，在今年春夏前導系列中帶來編織元素的耳機包。珊瑚紅、藍色多彩編織的包身搭配經典的皮穿鍊背帶，鮮明甜美的繽紛意象超討喜。而拉菲草編織也是這次的重點設計之一，同樣具備十足香奈兒品牌特性的米色、黑色雙色拉菲草編織，運用在皮穿鍊手機包和其他迷你包上，另外還有米藍、米紅組合可選擇。

此外，本系列還推出了眼鏡包，使用了標誌性的菱格紋皮革搭配雙C Logo，柔美優雅的粉紅色調超有少女心，除了實際收納眼鏡也能當迷你包搭配造型用。

香奈兒2021春夏前導系列中，推出多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏前導系列中，推出多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏前導系列中，推出多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏前導系列中，推出多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。圖／香奈兒提供
多彩編織藍色皮穿鍊耳機包，44,100元。圖／香奈兒提供
多彩編織藍色皮穿鍊耳機包，44,100元。圖／香奈兒提供
多彩編織珊瑚紅皮穿鍊耳機包，44,100元。圖／香奈兒提供
多彩編織珊瑚紅皮穿鍊耳機包，44,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏前導系列中，推出多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏前導系列中，推出多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。圖／香奈兒提供
米藍雙色拉菲草編織皮穿鍊帶小包，44,100元。圖／香奈兒提供
米藍雙色拉菲草編織皮穿鍊帶小包，44,100元。圖／香奈兒提供
米黑雙色拉菲草編織皮穿鍊帶小包，45,800
米黑雙色拉菲草編織皮穿鍊帶小包，45,800
米黑雙色拉菲草編織皮穿鍊帶手機包，44,100元。圖／香奈兒提供
米黑雙色拉菲草編織皮穿鍊帶手機包，44,100元。圖／香奈兒提供
粉紅菱格紋皮革眼鏡包，45,800元。圖／香奈兒提供
粉紅菱格紋皮革眼鏡包，45,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏前導系列中，推出多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。圖／香奈兒提供
香奈兒2021春夏前導系列中，推出多款耳機、手機和墨鏡專用的迷你包，顏色和材質都有新的嘗試，勢必又會掀起另一波的搶購潮。圖／香奈兒提供

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