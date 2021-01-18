深化旅遊、數位支付 提升台灣觀光優勢

「台灣景點有競爭優勢，但我們必須打造更多元的支付環境！」在觀光局「疫後觀光轉型論壇」上，Visa副總沈玫芳表示，台灣的風景可媲美日本，但是在數位環境上需要更努力，譬如中南部需要設立更多可刷卡、數位支付的環境，才能增加獲利。資策會處長洪毓祥指出，國旅是業者測試數位化系統能否應付大量旅客的重要時機。

增加數位支付環境

高雄餐旅大學教授劉喜臨表示，過去推動觀光政策都是透過經驗，希望這次疫情下可以增加更多數據，才能更精準的找到目標客群（TA）。他以鐵路便當為例，日本人因為民族性保守，因此喜歡吃冷的鐵路便當，但台灣人則是希望大家一起吃，所以會吃香味四溢的熱便當，這就是不同偏好的展現。

沈玫芳建議觀光業在疫情後需要多著重在新南向市場，她直言過去可能都以為在台灣進行高端消費的是歐美、日韓觀光客，但根據他們的數據統計，刷卡的平均金額竟是馬來西亞最高、新加坡次之，再依序才是美國、香港與日本，因此可以多增加往新南向國家的行銷。

她也指出，雖然現在疫情無法出國消費，但如果能在線上能讓消費者有跨國的體驗，仍能在疫情間獲得外國的生意，例如有業者提供日本和尚念經的線上體驗，或是參加葡萄牙變裝皇后的燭光晚餐。她也提醒，出國花現金是觀光客嫌麻煩的點，如果能增加數位支付管道可以增加獲利，尤其是中南部。

多元深化旅遊體驗

她也分享新加坡客戶的意見認為，他們與其搭7小時的飛機到日本看櫻花，不如花4小時來台灣就好，因為體驗一樣，因此她認為台灣觀光本身潛力足夠，只是需要更友善的數位環境。資策會地方創生服務處處長洪毓祥表示，國旅就是業者測試系統的好時間，現在做好準備才能面對疫情後的旅遊熱潮。

他也現場展示地方廠商結合創生特色做出的VR體驗，讓酒廠不只是在地的酒場，可以透過文化再造讓歷史產業發展的場景重現在消費者眼前，而且不只是視覺，還可以有觸覺（摸稻穗的感覺）還有嗅覺（酒香）的體驗，讓旅遊更有深度，才可以透過數據打造永續的旅遊環境。

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