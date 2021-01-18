快訊

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

建商控前特偵組發言人張進豐詐3億 北檢約談到案說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深化旅遊、數位支付 提升台灣觀光優勢

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣景點有競爭優勢，但我們必須打造更多元的支付環境！」在觀光局「疫後觀光轉型論壇」上，Visa副總沈玫芳表示，台灣的風景可媲美日本，但是在數位環境上需要更努力，譬如中南部需要設立更多可刷卡、數位支付的環境，才能增加獲利。資策會處長洪毓祥指出，國旅是業者測試數位化系統能否應付大量旅客的重要時機。

增加數位支付環境

高雄餐旅大學教授劉喜臨表示，過去推動觀光政策都是透過經驗，希望這次疫情下可以增加更多數據，才能更精準的找到目標客群（TA）。他以鐵路便當為例，日本人因為民族性保守，因此喜歡吃冷的鐵路便當，但台灣人則是希望大家一起吃，所以會吃香味四溢的熱便當，這就是不同偏好的展現。

沈玫芳建議觀光業在疫情後需要多著重在新南向市場，她直言過去可能都以為在台灣進行高端消費的是歐美、日韓觀光客，但根據他們的數據統計，刷卡的平均金額竟是馬來西亞最高、新加坡次之，再依序才是美國、香港與日本，因此可以多增加往新南向國家的行銷。

她也指出，雖然現在疫情無法出國消費，但如果能在線上能讓消費者有跨國的體驗，仍能在疫情間獲得外國的生意，例如有業者提供日本和尚念經的線上體驗，或是參加葡萄牙變裝皇后的燭光晚餐。她也提醒，出國花現金是觀光客嫌麻煩的點，如果能增加數位支付管道可以增加獲利，尤其是中南部。

多元深化旅遊體驗

她也分享新加坡客戶的意見認為，他們與其搭7小時的飛機到日本看櫻花，不如花4小時來台灣就好，因為體驗一樣，因此她認為台灣觀光本身潛力足夠，只是需要更友善的數位環境。資策會地方創生服務處處長洪毓祥表示，國旅就是業者測試系統的好時間，現在做好準備才能面對疫情後的旅遊熱潮。

他也現場展示地方廠商結合創生特色做出的VR體驗，讓酒廠不只是在地的酒場，可以透過文化再造讓歷史產業發展的場景重現在消費者眼前，而且不只是視覺，還可以有觸覺（摸稻穗的感覺）還有嗅覺（酒香）的體驗，讓旅遊更有深度，才可以透過數據打造永續的旅遊環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【更多精采內容，詳見

疫情 日本 便當

延伸閱讀

影／峮峮與日本藝術家笹田靖人 公開合作的畫作

「不匯款就遣送大陸」 台詐團假冒公安騙旅日華人上億

2港人闖靖國神社抗議 日本最高院維持原判

牛角燒肉「肉量升級＋買一送一」優惠必衝！肉肉控準備爽嗑日本A4和牛

相關新聞

大同攜手愛金卡 推大同電鍋icash2.0造型電子票證

台灣的國民家電的大同電鍋又有新創舉，繼與國內外知名品牌日本古城京都SOU・SOU、超夯動漫航海王、Hello Kitty...

強尼戴普曾深愛她14年？感受法國女星Vanessa Paradis的非凡魅力

回首30年前，1990年12月5日這天，巴黎知名平面設計師兼攝影師Jean-Paul Goude，正在攝影棚裡焦急地等待著Vanessa Paradis。

迎向黑暗的光之美少年 金曲獎最佳新人持修：學會害怕才能強大

遙望2020年的開端，一個歪七扭八的時代揭開序幕。我們曾以為安然無恙的秩序都亂了陣腳，悉心構築的環境面對一連串不可預測，群聚不再是力量，人類都成了初生嬰兒，新生於這個又哭又笑、從未見過的世界。

最美的盛開是自己 柯佳嬿：長大後才學會喜歡自己

據說冬天是屬於摩羯座的季節。生於寒冬的她們，為了通過冰雪殘酷的試煉，被賦予最沉著的靈魂與包容力，踏實而固執，孤獨而早熟，習慣默默地觀察著世界。雖不搶著當人群裡最顯眼的嬌豔牡丹，然而一旦熟成，卻能綻放出最深情也最優雅的芬芳。

呈現自然氛圍 譜出南法鄉村無壓住居

居家風格多樣紛陳，無所拘泥，因居住者喜好而呈現不同的面貌。位於台南的此間屋案，透過優渥實木居家顧問彭晟閔的專業建議，在超出原本的期待值之下架構出屋主喜愛的居住風格，不僅有型有款，在使用機能上也更加順手方便。

用法國干邑桶熟成！ 蘭貝愛爾蘭威士忌新年禮盒上市

來自愛爾蘭蘭貝島的蘭貝（Lambay）愛爾蘭威士忌，是由第七代瑞佛斯托克男爵Alexander Baring，以及卡慕第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。