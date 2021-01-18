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支援40種語言在線翻譯！M2真無線翻譯耳機打破語言障礙

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
M2真無線翻譯耳機支援40種語言在線翻譯。圖／Timekettle M2台灣提供
M2真無線翻譯耳機支援40種語言在線翻譯。圖／Timekettle M2台灣提供

資訊發達的現在，與國際接軌已無難事，但語言溝通仍存在著一定的門檻。由時空壺推出的最新「M2真無線翻譯耳機」，是一款更具通用性的AI翻譯設備，具備近幾年流行的真無線藍牙耳機功能，同時結合時空壺在AI語音翻譯的專利技術，實現邊說邊譯的同傳效果。

「M2真無線翻譯耳機」支援40種語言在線翻譯，並具備三種翻譯模式：觸控模式下，雙方各配戴一只耳機，輕觸就能開始使用，邊說邊譯，適合商務會議、旅遊出行中長時間對話場合；在聽譯模式下，一方配戴耳機，手機持續收取外界聲音並即時同傳到耳機，適合聽課、聽演講、會議旁聽等單向資訊接收場合；還有外放模式，一方配戴耳機，另一方使用手機進行雙向對話翻譯，適用短時間的交流場合。

三種模式涵蓋了出國旅遊、商務辦公、會議記錄、聽課採訪等諸多生活和工作場景下的多樣化需求。此外，還增加了音樂、通话、語音助理等日常生活及娛樂需求。1月31日前，「M2真無線翻譯耳機」於有.設計限時優惠6折，詳情請見有.設計官網http://bit.ly/38L6vl5。

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