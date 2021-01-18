夢境般的秀場 PRADA秋冬男裝討喜可愛又實穿

2021春夏系列是剛加入PRADA不久的比利時設計師Raf Simons和Miuccia Prada共同推出的首個作品系列，備受時尚圈熱議。而昨日晚間PRADA再度線上直播發表2021秋冬男裝系列，在色彩和諧又充滿空間趣味的秀場中，兩位設計師再度帶來經過對話、互相理解而成就的全新作品。

這季的服裝以「親密接觸」為基礎，聚焦探討人體及其自由。「這個系列是關於感官與感性，我們很多時後遺忘了觸摸，錯過了觸感，服裝可以映射人類與感官交織帶來的愉悅感，這個系列著重於身體的感性以及服裝的細膩結構。」Miuccia Prada表示。而Raf Simons則說：「觸感引領身體探索實體和真實，在這個如此短暫及數位化的時代，這種觸覺可以與人體產生深刻的長久共鳴。」對他們來說，服裝和造型應該要和穿著者有著強烈的個人連結。

在本次邀請卡上就先以服裝系列使用到的緹花針織元素作為標誌性的三角形Logo，搶先揭露這齣關於觸覺的故事線索。在2021春夏女裝中常出現的緊身衣物層次穿搭，在這次的男裝系列也再度被大量使用，男模穿上捲袖西裝外套、西裝褲，露出裡層的印花貼身上衣和內搭褲，像是第二層皮膚，勾勒出動感的身材曲線，他們在隱藏的同時又自相矛盾地顯露出來，強調身體，卻也遮蓋了形體，兼具保護及暴露，同時隱含著親密及疏遠、年輕及成熟等多重相對意思。

另外，此系列中也能見到皮革和圈圈紗 (bouclé)，襯以幾何緹花的多項設計，那些繁複的圖樣帶著復古氣息，卻又在極簡的線條呈現下展現現代感十足的穿搭，並滿足視覺與觸覺的雙重體驗。粉嫩柔和的大衣配色，也傳遞出非常Raf Simons式的風格。上寬下窄的整體輪廓，融合了強悍力量與陰柔細膩之美，飛行員夾克袖子、手套上的迷你包功能與造型兼具，自然而然成為設計的一部分，沒有給人任何刻意為之的感覺。巨大的彩色包款依然強調蓬鬆感，隨手拿著更顯隨興可愛，亮面皮革鞋則是散發炫目的未來感。