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「唐吉訶德」台北西門首店明開幕！賣場驚安商品搶先看

聯合報 / 記者黃仕揚／即時報導
「DON DON DONKI 西門店」1月19日正式開幕。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」1月19日正式開幕。記者黃仕揚／攝影

許多台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」明天(19日)上午10點即將正式開幕，營業時間將比照日本為24小時，今日業者特別舉辦開幕前的媒體導覽，現在就帶消費者搶先一睹！

「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首店叫做「DON DON DONKI 西門店」，位於西寧南路上的阿曼TiT大樓，賣場橫跨三層樓，一樓為收銀台、驚安商品及日本美食區，有烤甘藷、戶外屋台區等；二樓則是生鮮、壽司水產及熟食與飲料區，在此可以買到日本直送鮮果，像是青森蘋果、熊本淡雪草莓、麝香葡萄等，還有現場製作的日本飯糰、握壽司、大阪燒等；三樓是美妝、居家、玩具、零食及生活雜貨等，像是網友熱推的UZU渦大和匠筆眼線液、Saborino早安面膜等，零食則有超過兩千種，有3成是獨家激安商品，像是格力高百奇巧克力棒最便宜只要29元起、UHA味覺糖最低39元起。

業者也預告，明天早上10點即將正式開幕後，將配合實施防疫措施，將限制入店人數為350人，等待入店排隊人數限制則為200人 ，若超過排隊人數將會發放手環，讓顧客能在安排的預定時間優先入場，每小時發放150份手環；入店會體溫感測及手部消毒，在店鋪內皆需全程配戴口罩。

二樓熟食區販售各式握壽司。記者黃仕揚／攝影
二樓熟食區販售各式握壽司。記者黃仕揚／攝影
現場販售有直送海鮮。記者黃仕揚／攝影
現場販售有直送海鮮。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」三樓美妝區。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」三樓美妝區。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」三樓美妝區。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」三樓美妝區。記者黃仕揚／攝影
熊本產淡雪草莓。記者黃仕揚／攝影
熊本產淡雪草莓。記者黃仕揚／攝影
二樓熟食區販售各式日本飯糰。記者黃仕揚／攝影
二樓熟食區販售各式日本飯糰。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」三樓零食區。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」三樓零食區。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」1月19日正式開幕。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」1月19日正式開幕。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」三樓美妝區。記者黃仕揚／攝影
「DON DON DONKI 西門店」三樓美妝區。記者黃仕揚／攝影

日本 壽司 唐吉訶德

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