「唐吉訶德」台北西門首店明開幕！賣場驚安商品搶先看

許多台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」明天(19日)上午10點即將正式開幕，營業時間將比照日本為24小時，今日業者特別舉辦開幕前的媒體導覽，現在就帶消費者搶先一睹！

「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首店叫做「DON DON DONKI 西門店」，位於西寧南路上的阿曼TiT大樓，賣場橫跨三層樓，一樓為收銀台、驚安商品及日本美食區，有烤甘藷、戶外屋台區等；二樓則是生鮮、壽司水產及熟食與飲料區，在此可以買到日本直送鮮果，像是青森蘋果、熊本淡雪草莓、麝香葡萄等，還有現場製作的日本飯糰、握壽司、大阪燒等；三樓是美妝、居家、玩具、零食及生活雜貨等，像是網友熱推的UZU渦大和匠筆眼線液、Saborino早安面膜等，零食則有超過兩千種，有3成是獨家激安商品，像是格力高百奇巧克力棒最便宜只要29元起、UHA味覺糖最低39元起。

業者也預告，明天早上10點即將正式開幕後，將配合實施防疫措施，將限制入店人數為350人，等待入店排隊人數限制則為200人 ，若超過排隊人數將會發放手環，讓顧客能在安排的預定時間優先入場，每小時發放150份手環；入店會體溫感測及手部消毒，在店鋪內皆需全程配戴口罩。