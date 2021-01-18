南台灣代銷龍頭跨足餐飲市場 高雄首家麟咖啡誕生

南灣代銷龍頭上揚國際建築團隊董事長林聰麟，在本業經營有成後，伸足餐飲市場，個人轉投資的麟餐飲美食公司今早開設旗下第3家「麟咖啡」，也是高雄地區的第一家，接著將以每月1至2家的速度展店，今年底目標20家，5年內達200家，搶攻全台至少第三的咖啡連鎖品牌。

麟咖啡「高雄美術皇居店」今早開幕，市長陳其邁、行政院南服中心執行長陳政聞及黃文益、李柏毅、林智鴻等多名議員獲邀剪綵，同時品嘗獨家麟配方的義式咖啡。

林聰麟近年在代銷市場拚出亮眼成績，事業忙碌之餘，不忘熱愛的旅遊與美食去年以個人名義轉投資成立麟餐飲美食公司，結合旗下清景麟自建案、上揚國際代銷案，創造品牌附加價值。

「麟餐飲」開設的第一家麟咖啡為台南林森店，去年底接續開台南巴克禮分店，高雄美術皇居店是第3家，林聰麟說，目前手中還有6家裝潢 中，預計年底在台中以南展店20家，5年內完成200家分店的布局。

與其他連鎖咖啡品牌不同的是，麟咖啡 不只單純賣咖啡和餐點，還兼具助攻建案銷售的「任務」，林聰麟觀察分析，部分建案因文青式的麟咖啡進駐後，人氣暢旺，相互拉抬，賞屋客與美食客都成長。像台南「清景麟巴克禮」大樓預售案時，麟咖啡未進駐前，每周約30組客人賞屋，咖啡店開張後，平均來客逾100組。

不光著眼於增加建案代銷率，林聰麟在餐飲領域亦展雄心，初期麟咖啡不走加盟型式，堅守品質，未來將招收會員，拓展效益。

麟餐飲美食集團副總經理林俊丞表示麟咖啡進購百萬級荷蘭出廠的義式咖啡機，走連鎖精品咖啡路線，店內有來自瓜地馬拉及哥斯大黎加及阿里山台灣原生種咖啡，其中「麟配方」的義式咖啡 豆選用四種同產地的豆子，風味更具層次。