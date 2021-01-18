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大同電鍋變身Q版icash2.0 打開還有白米飯 1月20日起開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
大同電鍋icash2.0共推出2色，1月20日起陸續開賣。圖／愛金卡提供
大同電鍋icash2.0共推出2色，1月20日起陸續開賣。圖／愛金卡提供

推出超過60年、跨世代的經典商品「大同電鍋」，現在也變成icash了！愛金卡宣布推出超可愛造型的「大同電鍋icash2.0」，將大家熟悉的大同電鍋等比例縮小，不僅鍋蓋能夠直接打開，電鍋內滿滿晶亮的越光米超擬真，電源開關特別設計能夠上下撥動，讓使用樂趣再升級，更令人驚喜的是，感應時電鍋開關處還會發亮，重現電鍋正在悶煮料理時的模樣，讓人彷彿聞到滷肉香氣一般。

這次「大同電鍋icash2.0」這次共推出2款經典顏色，紅色款為網路限定版本，共發行3,500個，首波預購將於1月20日上午11時於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，每個售價399元；而綠色款共發行16,500個，將於1月27日起於6,000家7-ELEVEN門市全面販售（數量依各門市庫存為準），網購平台博客來及7-ELEVEN線上購物中心也提供2款顏色供線上訂購，喜歡料理、擬真造型商品的朋友絕對不能錯過！

愛金卡公司於1月份同步推出「超值星期天活動」，每逢星期天至14大通路持icash2.0或icash Pay消費，不限金額享10% OPEN POINT回饋，每人回饋無上限，14大通路合併計算活動贈點，活動贈點總上限600萬點；1月31日前持icash2.0或icash Pay於指定通路消費另有優惠回饋，包含Semeur聖娜、Mister Donut統一多拿滋、速邁樂加油站享有最高15%回饋，Cold Stone酷聖石則享有每週五點購中杯以上經典冰淇淋享同SIZE買一送一優惠。

感應時電鍋開關處還會發亮，重現電鍋正在悶煮料理時的模樣。圖／愛金卡提供
感應時電鍋開關處還會發亮，重現電鍋正在悶煮料理時的模樣。圖／愛金卡提供
大同電鍋icash2.0鍋蓋還可以打開，非常擬真。圖／愛金卡提供
大同電鍋icash2.0鍋蓋還可以打開，非常擬真。圖／愛金卡提供
大同電鍋icash2.0共推出2色可選購，1月20日起陸續開賣，售價399元。圖／愛金卡提供
大同電鍋icash2.0共推出2色可選購，1月20日起陸續開賣，售價399元。圖／愛金卡提供
跨世代的經典商品「大同電鍋」，現在也變成icash。圖／愛金卡提供
跨世代的經典商品「大同電鍋」，現在也變成icash。圖／愛金卡提供

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