大同電鍋變身Q版icash2.0 打開還有白米飯 1月20日起開賣

推出超過60年、跨世代的經典商品「大同電鍋」，現在也變成icash了！愛金卡宣布推出超可愛造型的「大同電鍋icash2.0」，將大家熟悉的大同電鍋等比例縮小，不僅鍋蓋能夠直接打開，電鍋內滿滿晶亮的越光米超擬真，電源開關特別設計能夠上下撥動，讓使用樂趣再升級，更令人驚喜的是，感應時電鍋開關處還會發亮，重現電鍋正在悶煮料理時的模樣，讓人彷彿聞到滷肉香氣一般。

這次「大同電鍋icash2.0」這次共推出2款經典顏色，紅色款為網路限定版本，共發行3,500個，首波預購將於1月20日上午11時於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，每個售價399元；而綠色款共發行16,500個，將於1月27日起於6,000家7-ELEVEN門市全面販售（數量依各門市庫存為準），網購平台博客來及7-ELEVEN線上購物中心也提供2款顏色供線上訂購，喜歡料理、擬真造型商品的朋友絕對不能錯過！