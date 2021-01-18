Pandora 2021會員限定串飾 為夢想繫上翅膀

由全球熱愛Pandora的忠實粉絲所組成的Pandora Club俱樂部，每年都會推出一款僅供會員選購的限定串飾Pandora 2021 Club Charm。與Pandora全系列具有針對意義的作品一樣，會員限定串飾也是由泰國頂尖工匠手工，以精緻細膩的手法製成，堅持拋光至無懈可擊，每件珠寶皆乘載工匠對工藝的熱情與深厚傳統的敬重。

Pandora 2021會員限定串飾靈感來自虔誠夢想家的信念及熱切精神，精美鏤空的銀質愛心，以手工鐫刻「Let your dreams fly」（讓你的夢想飛翔）字樣，提醒配戴者勿忘初衷。中心點綴鑲嵌著人造鑽石的Pandora Rose玫瑰金色調的心形墜飾，上下方也都裝飾著栩栩如生的羽翼，可上下擺動的設計配戴起來相當活潑，也同時象徵著為不平凡的夢想，不斷往高處探索、奮鬥的心，讓夢想往遠處高飛。 Pandora Rose夢想羽翼鑽石吊飾，2,880元。圖／Pandora提供 Pandora Rose夢想羽翼鑽石吊飾，2,880元。圖／Pandora提供 Pandora Rose夢想羽翼鑽石吊飾，2,880元。圖／Pandora提供 Pandora Rose夢想羽翼鑽石吊飾，2,880元。圖／Pandora提供 Pandora Rose夢想羽翼鑽石吊飾，2,880元。圖／Pandora提供