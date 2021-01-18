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快來找自己的出生年份！ 塔木嶺年份威士忌禮盒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1973，建議售價49,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1973，建議售價49,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

你是1979年、1973年或1970年出生的嗎？現在蒐集自己出生年份威士忌的機會來了。塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌，推出3款分別年份是1979年、1973年與1970年的威士忌，吸引想要收藏年份威士忌的藏家。

塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1979珍貴酒液蒸餾於39年前的1979年，起初於美國白橡木波本桶中醞釀，而後進入來自西班牙珍貴的30年Matusalem Oloroso 雪莉桶中熟成，最後轉置進入初次波本桶中熟成。波本的香甜細緻底蘊結合雪莉桶的果乾飽滿穿透，呈現極致平衡的珍稀老酒風格，39年的醞釀完整保存那封存的美好時光，成就極致醇厚風味。

塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1973為酒廠現存最老的窖藏之一，珍貴酒液蒸餾於1973年，起初於美國白橡木波本桶中醞釀，而後進入西班牙極致珍稀的「Matusalem Oloroso Sherry Oak」中熟成，最後轉置進入初次波本桶中熟成。珍貴雪莉桶呈現極具穿透力的飽滿層次，45年等待完整保存封存的美好時光，成就極致醇厚風味。

塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1970為酒廠現存最老的窖藏之一，蒸餾於酒廠創立4年後的1970年，起初於美國白橡木波本桶中熟成，而後進入來自西班牙珍貴的30年Apostoles Oloroso雪莉桶中醞釀，最後再轉置進入初次波本桶中完成最完美的一刻。48年的等待完整保存那封存的美好時光，成就極致醇厚風味。

塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1979，建議售價33,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1979，建議售價33,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1970，建議售價：75,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1970，建議售價：75,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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