巧克力會爆漿！微兜「可可伯爵瓦帕鬆餅」回歸享半價

農曆新年與西洋情人節即將到來，金色三麥旗下的「petit doux．微兜」，今年以雙主餐組合搭配瓦帕鬆餅，推出「粉紅微醺套餐」，還可免費加贈紅／白酒1瓶。另外曾經擄獲許多少女心的「可可伯爵瓦帕鬆餅」，今年也重新回歸菜單，搭配指定餐點，還可享半價加購優惠。

主攻女性市場的微兜，今年首度推出「粉紅微醺套餐」情人節套餐，內含有時令湯品、小鮮肉酒香卡薩沙拉，另外還有「妝粉紅牛小排＋小番茄氣色燉飯」或是「微秘蜜嫩烤戰斧＋71號西班牙海鮮燉飯」2種不同的雙主餐組合，最後皆可以招牌的雲朵瓦帕鬆餅做為結尾，每套雙人價1,799元。2月12日至2月21日期間享用，加贈蘇維翁白酒或卡伯芮紅酒1瓶

在2020年時，微兜曾與BAC攜手聯名，推出期間限定的「可可伯爵瓦帕鬆餅」，此次再度於2021年情人節期間回歸。可可伯爵瓦帕鬆餅從內餡到鮮奶油，皆使用100%與70%的比利時巧克力製作，鬆軟的瓦帕擁有伯爵茶的香氣，切開後，即可看見黑巧克力馬斯卡彭起司軟心熱餡流出，並搭配伯爵茶巧克力慕斯、黑巧克力碎片，帶來豐富的層次感，每份420元。單點「妝粉紅牛小排」，還可享可可伯爵瓦帕鬆餅半價的加購優惠。