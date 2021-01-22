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好料剪刀 讓你農曆過年下廚變的超簡單！

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

大家已經準備好要在農曆年的時候大吃大喝了嗎？讓我們來提供給您一個下廚備料更好的選擇，來看看韓國設計、製造的好料剪刀有什麼不一樣吧！2.8mm的刀面厚度拿來剪菜真的是小case，你如果還沒試過用剪刀備料的話，真的要小心剪了會愛上！

過年有超多雞肉、豬肉、牛肉要處理，好料剪刀的刀面長度有120mm讓你剪一次就一刀兩斷。如果你會把沾版分成生、熟食專用，那剪刀也一樣要分類唷！一般料理剪刀用久容易疲累，好料剪刀結合韓國知名設計公司aplum在設計手把上注重力量的轉達，針對一般料理剪刀的缺點做改善。

透過Peacekorea專門的『特殊研磨表面』技術，以及三十幾年研究廚房剪刀的經驗下，從最基本的結構研發出切割力上升，與鋒利度增加的好料剪刀，讓你一刀剪下，保留更多肉汁。透過Peacekorea專門的『特殊研磨表面』技術，以及三十幾年研究廚房剪刀的經驗下，從最基本的結構研發出切割力上升，與鋒利度增加的好料剪刀，讓你一刀剪下，保留更多肉汁。

過年來幫家裡的剪刀汰舊換新吧！幫家裡下廚的人添購一組好用的好料剪刀，一起吃得健康，吃的快樂！1/31前有.設計集購獨家優惠$950，詳情請見網站查詢

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