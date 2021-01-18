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以愛融入麵團摺疊擀壓 吉可頌丹麥專賣店

聯合報 / 文／沈佩臻
吉可頌丹麥專賣店主廚吉雍‧佩登（Guillaume Pédron )。記者余承翰／攝影
吉可頌丹麥專賣店主廚吉雍‧佩登（Guillaume Pédron )。記者余承翰／攝影

大安區巷弄中的「MyCroissant by Guillaume吉可頌丹麥專賣店」，主廚吉雍‧佩登（Guillaume Pédron，下稱Guillaume）與夥伴忙進忙出的身影，在光線明亮的開放式廚房中一覽無遺，快速重複著摺疊、擀壓等繁複工序，而這一切從天未亮就開始的嚴謹流程，到了中午時分依舊輕快流暢，維持著高水準。

店外飄著微涼細雨，店內一盤盤剛出爐的熱騰騰麵包香氣四溢，讓絡繹不絕的客人巴不得全部夾一輪。這間開業不到兩年的烘焙專門店，從一開始聽聞Guillaume是前Lalos Bakery Taipei行政主廚的頭銜慕名而來，到現在更多人將「吉可頌」當作好鄰居，只要想到美味無添加的可頌和歐式麵包，就來這裡報到，滿足不少挑嘴的忠實顧客。

客人坐在戶外座位區咬一口可頌、嘗一口咖啡，Guillaume在廚房專心製作麵包、妻子周宥卉（Ellie）招呼著客人介紹可頌，一切看似日常得理所當然，背後卻十足刻骨銘心，這裡每一款麵包都隱含著對家人的愛，故事的起承轉合，全由麵包牽線貫串。

一封信 坐著老火車到巴黎發展

Guillaume 18歲畢業後，在法國西邊的家鄉小鎮開始了第一份烘焙工作。身在只有四千人小鎮的烘焙坊，每天只要做出大家習慣吃的法國長棍，基本上賣完就下班了，對於一心追逐夢想、累積經驗的熱血男孩而言，宛如籠中鳥般渴望展翅。

不安於室的Guillaume積極閱讀相關報導、查找資料，內心崇拜著法國麵包大師、也是法國國家級麵包烘焙工藝首獎（Meilleur Ouvrier de France Boulangerie）得主Frédéric Lalos，便寫了一封Email自告奮勇，沒想到Frédéric Lalos還真的回信：「下禮拜如果到巴黎，就來找我吧！」Guillaume難掩興奮地跳上火車前往巴黎，這趟旅程就像朝著夢想直直邁進的列車，試做後也成功進入Lalos Bakery奠下基礎。

白天待在Lalos Bakery，下午再去另一家麵包店，那段巴黎時光雖然辛苦卻踏實，回頭看來彷彿地上亮著指引，讓小鎮男孩的雄心壯志獲得實踐的途徑。Guillaume年僅21歲時開始掌管第一家店，成為Lalos Bakery最年輕的主廚；當Frédéric Lalos決定在台灣展店時，他以極高的自我要求獲得青睞，23歲就成為Lalos Bakery海外第一間分店的行政主廚。

語言不通 也毫不妥協的法式工藝

Lalos Bakery會引進台灣，源於當時由米其林三星名廚Yannick Alléno主持的STAY by Yannick Alléno在台開幕，堅持與法國同步使用Lalos作為佐餐麵包，故Lalos也開起海外首店。

「他剛來台灣時語言不通，什麼都聽不懂，總是臉很臭。Guillaume有法國製法的堅持，我也有行銷上必須讓台灣顧客喜歡的目標，所以我們一天到晚吵架。」Ellie回憶起過往又好氣又好笑，明白Guillaume的壓力，但當時台灣人還無法敞開雙臂擁抱正統的法國麵包，著實壓力不小，例如長棍在法國一天可以賣200、300支，台灣可能才20支。

除了飲食習慣不同，還有價值觀的落差。或許台灣長期受日本影響，麵包總要擺得整整齊齊、乾乾淨淨，如果麵包烤得黑黑的、每顆模樣不一，在Guillaume的認知裡是手工的象徵，來到Ellie眼裡直接列入NG，「後來我們在一起之後，跟他到法國才發現，真的耶，整條街上麵包店的麵包都不美觀。」

「也因為有了外型上的要求，Lalos Bakery在台灣開幕一年後，很多法國人或Chef來台灣特地到店裡捧場時，都給出高評價，品質高、外型美。」Guillaume在台灣2年後漸漸開始融入台灣民情文化、了解在地風土滋味，至今已經快10年，原本只敢吃速食店、西餐的他，在研發麵包時甚至融入炸醬麵等台灣常見的美食元素。

不到1公斤的堅強韌性

兩人的感情路看似順利，卻因為紐約Maison Kayser烘焙坊挖角而暫停。正值一心大展拳腳的年紀，Guillaume毅然決然前往美國，卻碰上實際與談好的工作內容大相徑庭、人際氛圍淡漠，不到兩個禮拜就直接搭機返回法國家鄉，陷入烘焙生涯中的最低點。

或許人在異地、遭逢想像之外的處境，這低潮讓Guillaume重新檢視人生的輕重緩急，低點成為轉捩點。回到家鄉時，Frédéric Lalos立刻請Guillaume再回台灣，而回到台灣的他，也重新尋回Ellie的心，「他說，走過這一輪之後，發現在這裡是開心的，工作與愛情也可以兼得，不一定要如此絕對。」心浮氣躁的男孩瞬間長大了，而Ellie也深刻感受到Guillaume的轉變，兩人結婚後也開始計畫為家庭增加成員。

「結婚時我算是高齡產婦，但我們還是希望能夠生孩子。」兩人很直截了當地決定嘗試試管嬰兒，沒想到一試就中了雙胞胎，她坦言懷孕沒受到太多痛苦，直到第6個月時爸爸因為腫瘤過世，或許是因為準備後事過於疲累傷心，身體健康開始走下坡，經過一周斷斷續續的極度疼痛，最後在醫院早產。

一切來得太突然，使人措手不及，卻也成為未來一起打拚事業的堅實基礎。當雙胞胎哭聲在產房響起，Ellie終於安心，從頭到尾聽不太懂醫生說什麼的Guillaume，卻因為親眼見到手掌般大的雙胞胎女兒而強忍著淚水，一個生出來才660克，另一個710克，每項關於孩子的數據，Ellie還能立刻背出來。

「醫生告訴Guillaume，我們的雙胞胎只有10%的存活率，要有心理準備。」原本因為聽到哭聲就安心的媽媽，隔天坐著輪椅親眼見到孩子身上插滿針頭，被層層包起來靜靜躺著的模樣，彷彿心碎了，而Guillaume則一路上扮演著好好接住Ellie的角色，給予樂觀信念，一家四口以堅強韌性倒數完關鍵100天，終於順利出院。

以愛出發的丹麥可頌

雙胞胎Inès和Lola一點一滴長大的路上，就算體重只多15g，夫妻兩人就開心得互相擁抱，從剛出生不到1公斤，至今快3歲，時而調皮、時而天真的可愛反應與一般孩子無異。「我們常常奉勸別人，創業、生子真的不要重疊。」Ellie笑著說，兩手一攤後依舊得面對現實，而MyCroissant by Guillaume吉可頌丹麥專賣店就像是送給女兒們的禮物，永遠以愛出發，每個人都可以安心享用。

這10年來，Guillaume從堅持正宗法式麵包，到後來成為台灣女婿、親身接觸台灣人愛吃的麵包品項，夫妻兩人也確立烘焙專賣方向，從丹麥可頌延伸出各式品項，也有布里歐許、派、塔、法國長棍等不同類型的20幾款麵包每日輪番出爐，在台灣味與法式嚴謹工序之間找到完美平衡。

每日奔波於廚房與孩子之間，是這一家人的尋常生活。「只要有愛，沒有什麼過不去的。」Guillaume與Ellie一路以來總是你低落，我就一肩扛起的相互支持，以及對雙胞胎女兒源源不絕的愛，擦掉那100天提心吊膽的淚水，留下笑容與麵糰一起摺疊擀壓，烤出滿室馨香，造就難以抗拒的迷人滋味。

吉可頌丹麥專賣店

時間：8：00～20：00

電話：02-2325-0324

地址：台北市大安區安和路2段35巷5號1樓

吉可頌丹麥專賣店主廚Guillaume Pédron (右)與老婆周宥卉。記者余承翰／攝影
吉可頌丹麥專賣店主廚Guillaume Pédron (右)與老婆周宥卉。記者余承翰／攝影
吉可頌丹麥專賣店。記者余承翰／攝影
吉可頌丹麥專賣店。記者余承翰／攝影
雙胞胎Inès和Lola如今頭好壯壯，姊妹感情愈來愈好。圖／周宥卉提供
雙胞胎Inès和Lola如今頭好壯壯，姊妹感情愈來愈好。圖／周宥卉提供
吉可頌丹麥專賣店在台灣味與法式嚴謹工序之間找到平衡。記者余承翰／攝影
吉可頌丹麥專賣店在台灣味與法式嚴謹工序之間找到平衡。記者余承翰／攝影
幼幼可頌。記者余承翰／攝影
幼幼可頌。記者余承翰／攝影
吉可頌丹麥專賣店。記者余承翰／攝影
吉可頌丹麥專賣店。記者余承翰／攝影

法國 雙胞胎 丹麥

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