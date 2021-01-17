年前入手新家電超優惠 買就送空氣清淨機、旗艦手機

迎接金牛年到來，正是入手新家電，享受更智慧、更便利生活的最佳升級時機！各家電品牌皆搶在農曆年前推出優惠活動，讓消費者輕鬆除舊佈新迎新春。

LG自即日起至3月31日止，推出「樂迎金牛 春頌好禮」活動，凡購買LG家電指定型號，即可兌換送LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機、Mini隨身淨空氣清淨機、PuriCare口罩型空氣清淨機、雲朗觀光集團住宿券、夏慕尼禮券、全家禮物卡或寬庭寢具5件組等多項好禮。更祭出1+1新春回饋加碼送，凡購買CordZero A9+快清式無線吸塵器指定型號並加購指定家電，加碼再送濕拖吸頭配件組。活動期間內，凡購買指定物聯網家電單筆金額滿15萬，就能將絕美LG VELVET雙螢幕5G手機帶回家。

台灣三星電子則自即日起至2月28日止，於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路祭出「眾星拱悅」迎春活動，包括手機、平板、電視、螢幕眾多系列產品皆有登錄好康。其中，入手指定QLED 8K量子電視最高送10萬元郵政禮券或Soundbar；購買Odyssey G9曲面電競顯示器登錄贈價值32,900元的55吋4K高畫質顯示器、買Odyssey G7送Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機；購買全新智慧聯網螢幕Smart Monitor M7、M5系列，登錄送LiTV立視線上影音豪華組合餐6個月及無線鍵鼠組；購買指定螢幕還可週週抽Galaxy Note20 5G和PlayStation 5。於三星商城購買，更加碼推出限定滿額送郵政禮券、買指定商品即贈32吋電視、氣泡水機等限量萬元豪禮的雙重好康。