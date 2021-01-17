年前入手新家電超優惠 買就送空氣清淨機、旗艦手機
迎接金牛年到來，正是入手新家電，享受更智慧、更便利生活的最佳升級時機！各家電品牌皆搶在農曆年前推出優惠活動，讓消費者輕鬆除舊佈新迎新春。
LG自即日起至3月31日止，推出「樂迎金牛 春頌好禮」活動，凡購買LG家電指定型號，即可兌換送LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機、Mini隨身淨空氣清淨機、PuriCare口罩型空氣清淨機、雲朗觀光集團住宿券、夏慕尼禮券、全家禮物卡或寬庭寢具5件組等多項好禮。更祭出1+1新春回饋加碼送，凡購買CordZero A9+快清式無線吸塵器指定型號並加購指定家電，加碼再送濕拖吸頭配件組。活動期間內，凡購買指定物聯網家電單筆金額滿15萬，就能將絕美LG VELVET雙螢幕5G手機帶回家。
台灣三星電子則自即日起至2月28日止，於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路祭出「眾星拱悅」迎春活動，包括手機、平板、電視、螢幕眾多系列產品皆有登錄好康。其中，入手指定QLED 8K量子電視最高送10萬元郵政禮券或Soundbar；購買Odyssey G9曲面電競顯示器登錄贈價值32,900元的55吋4K高畫質顯示器、買Odyssey G7送Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機；購買全新智慧聯網螢幕Smart Monitor M7、M5系列，登錄送LiTV立視線上影音豪華組合餐6個月及無線鍵鼠組；購買指定螢幕還可週週抽Galaxy Note20 5G和PlayStation 5。於三星商城購買，更加碼推出限定滿額送郵政禮券、買指定商品即贈32吋電視、氣泡水機等限量萬元豪禮的雙重好康。
Sony即日起至2021年2月21日止推出「年終感謝祭」，凡選購BRAVIA指定頂級旗艦機種，註冊即可擁有Xperia 1 II 5G高階智慧手機，購買其他精選機種可獲得百貨量販電子券或便利商店虛擬商品卡等好康回饋；Sony Taiwan同步提出超值影音升級提案，只要購買任一BRAVIA機種，即可享有最高折抵5,000元優惠，輕鬆增購單件式環繞音響打造高品質視聽環境。此外，最強口袋隨身機RX100VII首度限時回饋降價5,000元，入手年度熱門輕影音數位相機ZV-1和專業攝影Alpha系列指定機種，則享有註冊並上傳購買憑證即送豐富實用原廠配件，另有多款專業鏡頭折價回饋。優惠期間Sony旗艦真無線降噪耳機WF-1000XM3也祭出限時價5,990元，現省1,500元，活動期間內凡選購任一款真無線耳機，還可以現折1,000元優惠加購WH-1000XM4。
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