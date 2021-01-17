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KKBOX音樂風雲榜盛大舉辦 「催下去音樂節」連HIGH 2天

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
小賴賴晏駒（圖左）今年以團體「五堅情」走紅，首次成為KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手；新生代創作歌手采子（圖右）則為戶外舞台表演歌手。圖／KKBOX提供
小賴賴晏駒（圖左）今年以團體「五堅情」走紅，首次成為KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手；新生代創作歌手采子（圖右）則為戶外舞台表演歌手。圖／KKBOX提供

在2020年底換上新Logo、建立全新品牌識別的KKBOX，宣布今年將首度把邁入第16屆的音樂風雲榜頒獎典禮變得更盛大，除了原先的音樂盛會「KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮」將會在3月13日於臺北流行音樂中心舉辦，3月13、14日更在南港瓶蓋工廠、南興公園等戶外場域舉辦長達2天免費自由參加的「催下去音樂節」活動，包括首屆「KKBOX Podcast風雲榜頒獎派對」，以及所有人都可自由參加的LIVE Podcast舞台、戶外音樂舞台與美食文創市集。KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏表示：「期望透過最多元的內容，催動台灣民眾對於音樂與聲音的熱情共鳴！」

近來Podcaster正夯，KKBOX也在「催下去音樂節」中與本土Hosting品牌Firstory共同主辦，並邀請4組超受歡迎的人氣節目《台灣通勤第一品牌》、《Sex Chat談性說愛》與《她說犯罪》主持人，以及嘻哈音樂媒體「龍虎門」擔任Podcast舞台節目策展人。另外，也透過「鬥陣舞台」及「瞑夢舞台」雙舞台方式，讓華語有潛力且備受年輕人喜愛的歌手有更多表演機會。

KKBOX也公布了第16屆KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手完整名單，包括八三夭、五堅情、田馥甄、Julia吳卓源、阿冗、Eric周興哲、楊丞琳、G.E.M.鄧紫棋、瘦子E.SO以及閻奕格，其中八三夭、五堅情、Julia吳卓源、阿冗及閻奕格皆是首度獲選年度風雲歌手，展現華語樂壇持續綻放新的能量，培育出更多值得被聽見的好聲音。1月18日中午12時起，只要是KKBOX會員，就可在「催下去音樂節」活動官網參與音樂風雲榜頒獎典禮的索票活動。

催下去音樂節誕生第1屆Podcast風雲榜頒獎派對，《台灣通勤第一品牌》主持人李毅誠表示希望讓更多人感受Podcast的聲音魅力。圖／KKBOX提供
催下去音樂節誕生第1屆Podcast風雲榜頒獎派對，《台灣通勤第一品牌》主持人李毅誠表示希望讓更多人感受Podcast的聲音魅力。圖／KKBOX提供
第16屆KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手出席名單確認。圖／KKBOX提供
第16屆KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手出席名單確認。圖／KKBOX提供
KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏表示今年以「Turn Up 放大聲音」為策展精神，將在南港舉辦2天的「催下去音樂節」。圖／KKBOX提供
KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏表示今年以「Turn Up 放大聲音」為策展精神，將在南港舉辦2天的「催下去音樂節」。圖／KKBOX提供

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