KKBOX音樂風雲榜盛大舉辦 「催下去音樂節」連HIGH 2天

在2020年底換上新Logo、建立全新品牌識別的KKBOX，宣布今年將首度把邁入第16屆的音樂風雲榜頒獎典禮變得更盛大，除了原先的音樂盛會「KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮」將會在3月13日於臺北流行音樂中心舉辦，3月13、14日更在南港瓶蓋工廠、南興公園等戶外場域舉辦長達2天免費自由參加的「催下去音樂節」活動，包括首屆「KKBOX Podcast風雲榜頒獎派對」，以及所有人都可自由參加的LIVE Podcast舞台、戶外音樂舞台與美食文創市集。KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏表示：「期望透過最多元的內容，催動台灣民眾對於音樂與聲音的熱情共鳴！」

近來Podcaster正夯，KKBOX也在「催下去音樂節」中與本土Hosting品牌Firstory共同主辦，並邀請4組超受歡迎的人氣節目《台灣通勤第一品牌》、《Sex Chat談性說愛》與《她說犯罪》主持人，以及嘻哈音樂媒體「龍虎門」擔任Podcast舞台節目策展人。另外，也透過「鬥陣舞台」及「瞑夢舞台」雙舞台方式，讓華語有潛力且備受年輕人喜愛的歌手有更多表演機會。